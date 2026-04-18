proizvođači strahuju

Cijena omiljenog voća raste: Uskoro bi moglo postati luksuz

18. tra. 2026. 09:15
Ilustracija / Unsplash

Prve su već na tržnicama, a domaće stižu za desetak dana i to po višoj cijeni nago lani. Loši vremenski uvjeti i rastući troškovi natjerali su proizvođače na podizanje cijena.

Na domaćim tržnicama još nema domaćih jagoda. Na hrvatsko tržište dolaze velike količine uvoznih, a najviše ih stiže iz Grčke, Njemačke i Italije, piše Dnevnik.hr.

Sličan trend rasta cijena jagoda nastavlja se i ove sezone.

Prosječna cijena na tržnicama od 6. do 12. travnja bila je oko sedam eura po kilogramu. Gradovi rekorderi po cijenama su Rijeka, Bjelovar i Varaždin s oko jedanaest, deset i osam eura po kilogramu.

Rast cijena najavljuju i domaći uzgajivači.

Strahuju da bi jagoda purgerica za nekoliko godina mogla nestati s tržnica. Proizvodnja je do 40 posto pala i na vrgoračkom području, najviše zbog nedostatka radne snage.

Domaći proizvođači teško konkuriraju uvoznima na početku sezone. Prve veće količine vrgoračkih jagoda na tržnice stižu sljedeći tjedan.

Bez rješenja za radnu snagu i troškove proizvodnje, domaće jagode mogle bi postati - luksuz.

