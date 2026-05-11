Cijene nafte marke Brent i dalje iznad sto dolara za barel

"Unatoč umirujućim najavama da komunikacija postoji i da pregovaračke strane razgovaraju, naše je mišljenje da su SAD i Iran jednako daleko od dogovora kao i kada je započelo ovo navodno primirje. Ne vidimo da će se išta promijeniti prije Trumpova posjeta Kini i traženja pomoći od Pekinga u pritisku na Iran“, rekao je analitičar PVM Oil Associatesa John Evans.