Špika najavio referendum: O glavnom problemu se šuti

Dodao je da ni oni nisu megalomani i da trebaju vidjeti kolike su proračunske mogućnosti. S obzirom na inflaciju, kaže, procjenjuju da će proračun do kraja godine biti u suficitu za između 2 i 4 milijarde. "S obzirom da je referendum u planu za jesen, do tada bismo točno znali koliko bi bilo proračunskog novca", rekao je i naglasio da oni ne žele da ispadne da nekome uzimaju kako bi se povisile mirovine, već ih žele povisiti iz proračunskog viška.