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Špika najavio referendum: O glavnom problemu se šuti
Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića, gdje je komentirao inflaciju i najavio referendum.
Upitan je li vrijeme za referendum protiv mirovinskog siromaštva, Špika je odgovorio: "Najava referenduma će biti ozbiljna u tolikoj mjeri koliko se zainteresiranih priključi toj inicijativi. Ovo je samo početak, mi smo o tome upoznali naše potencijalne partnere i pozvali određene političke stranke da se priključe jer BUZ to ne može sam napraviti, ni tehnički, ni financijski, ni organizacijski", naglasio je.
Dodao je da je to odgovor na sve ove mjere koje Vlada posljednjih dana predlaže kako bi pomogla građanima, a ustvari se tim mjerama neće dogoditi ništa. "Svi koji se iole razumiju u ekonomska kretanja, znaju i da će nakon ovih mjera građanima biti samo još lošije", poručio je.
Uz najavu inicijative, precizan je izračun, prema kojem su mirovine 30,4 posto manje nego bi trebale biti. "Do izračuna smo došli vrlo jednostavno. 1. siječnja 1999. godine primijenjen je novi Zakon o mirovinskom osiguranju, i od tog se trenutka mirovine izračunavaju prema novoj formuli, a isto tako se od tog trenutka usklađuju mirovine po novoj formuli. Te 1999. godine rast plaća je točno 30,46 posto bio veći o prosječnog rasta mirovina. Svaka je mirovina oštećena za 30,46 posto. Vlada ide s određenim distrakcijama, prošle godine su dali 6 eura po godini staža, pa godina dana staža majkama, sad se ide s novom igricom ukidanja poreza na mirovine", rekao je i dodao da se o glavnom problemu, "ukradenim mirovinama", šuti.
Naglasio je da to žele ispraviti i zbog toga kreću s referendumskom inicijativom. Vlada, ističe, poručuje da će se ukidanjem poreza na mirovine pomoći standardu umirovljenika, a ministar financija kaže da je to velika i dobra mjera za najugroženiji dio umirovljenika. "Najugroženiji su oni s mirovinama do 600 ili 700 eura. U cijeloj toj priči posebno je zanimljivo da HDZ-ovi botovi i ovi njihovi koji se služe društvenim mrežama, cijelo vrijeme ubacuju svađu umirovljenika tako da se nastoj posvađati ovi s malim mirovinama s ovima koji imaju relativno veće mirovine. Svatko ima mirovinu u skladu sa svojim radnim stažom i davanjima", rekao je.
"Na bruto mirovinu od 650 eura Vlada se raskokodakala da bi sad oni nešto profitirali s ukidanjem poreza. Na mirovinu od 650 eura plaća se porez samo na onih 50 eura, u prosjeku 5 eura. No, ako se primjeni ovo što mi kažemo, rast od 30 posto, ta mirovina ne bi bila 645 eura, nego 780 eura", poručio je.
Dodao je da ni oni nisu megalomani i da trebaju vidjeti kolike su proračunske mogućnosti. S obzirom na inflaciju, kaže, procjenjuju da će proračun do kraja godine biti u suficitu za između 2 i 4 milijarde. "S obzirom da je referendum u planu za jesen, do tada bismo točno znali koliko bi bilo proračunskog novca", rekao je i naglasio da oni ne žele da ispadne da nekome uzimaju kako bi se povisile mirovine, već ih žele povisiti iz proračunskog viška.
Neprihvatljivo je, kaže, da toliko umirovljenika živi na granici siromaštva jer ti ljudi to nisu zaslužili. Ono što traže, navodi, nije ništa povrh onoga što ti ljudi nisu zaslužili.
Dodao je da ne vjeruje da će dobiti podršku drugih umirovljeničkih stranaka jer, kaže, u zadnje vrijeme podržavaju sve što HDZ radi. "Naravno da to neće podržati i da će naći sto razloga zašto da to ne podrže. Naravno da to odgovara njihovom političkom radu do sada.
Jedini je problem Stranci umirovljenika i Hrvatskoj stranci umirovljenika kako se dočepati Sabora, jer nisu predložili ništa što bi umirovljenicima bilo zanimljivo", rekao je.
Dodao je da svi koji podržavaju Vladu i rad Andreja Plenkovića nisu njihovi partneri u razgovorima u vezi s referendumom.
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