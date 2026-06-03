David Vlajčić: Ne smijemo dopustiti peto preglasavanje naših sunarodnjaka u BiH

Premijer Andrej Plenković je potom ustvrdio da o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavu hrvatske izborne jedinice u BiH nije bio obaviješten te ocijenio da je riječ o političkom profiliranju stranke. "Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u BiH nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska. Potrebno je da i drugi na to pristanu. U tome je cijela igra. Razumijem to u smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijeste partneri tu imam ozbiljne rezerve na stil", izjavio je Plenković.