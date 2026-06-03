Oglas

KREDITI U "ŠVICARCIMA"

Aleksić o odluci Vrhovnog suda: Vlada je prepustila građanima da se sami bore, pomogla je bankama

author
N1 Info
|
03. lip. 2026. 10:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Koordinator ekonomsko pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić, u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je što bi mogla biti odluka Vrhovnog suda u slučaju Franak.

Oglas

Teme
n1 tv n1tv video goran aleksić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ