KREDITI U "ŠVICARCIMA"
Aleksić o odluci Vrhovnog suda: Vlada je prepustila građanima da se sami bore, pomogla je bankama
Koordinator ekonomsko pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić, u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je što bi mogla biti odluka Vrhovnog suda u slučaju Franak.
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