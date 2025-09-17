Oglas

gospodarenje kominom

"Dok u svijetu naša maslinova ulja dobivaju priznanja, DIRH ih kažnjava", upozorava Paus

author
Hina
|
17. ruj. 2025. 15:30
PXL_081024_121962842
Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Saborski zastupnik Dalibor Paus (IDS) prozvao je u srijedu Državni inspektorat zbog kažnjavanja istarskih uljara ustvrdivši da, umjesto da im se daje podrška, oni dobivaju drakonske kazne.

Oglas

„Dok u svijetu naši uljari dobivaju priznanja i nagrade, u Hrvatskoj ih Državni inspektorat nagrađuje prekršajnim nalozima i drakonskim kaznama”, upozorio je Paus u slobodnom govoru u ime Kluba IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP-a.

Najmanje sedam istarskih uljara je u zadnje vrijeme kažnjeno s 2.000 do 10.000 eura zbog postupanja s kominom od masline na nepropisan način, naveo je.

Apsurd je što u Hrvatskoj nemamo riješen sustav gospodarenja kominom od maslina, a tek je ovaj tjedan završeno javno savjetovanje o pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta kojim se po prvi put propisuje na koji način se može postupati s kominom, dodao je Paus i pozvao Vladu da hitno reagira te obustavi prekršajne naloge.

„Ako je Istra proglašena najboljom svjetskom maslinarskom regijom, onda naši uljari zaslužuju biti tretirani kao partneri, a ne kao prijestupnici. Hrvatska mora stajati iza svojih maslinara”, istaknuo je zastupnik.

Teme
DIRH dalibor paus državni inspektorat komin komin od maslina maslinovo ulje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ