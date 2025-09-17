"Dok u svijetu naša maslinova ulja dobivaju priznanja, DIRH ih kažnjava", upozorava Paus

Apsurd je što u Hrvatskoj nemamo riješen sustav gospodarenja kominom od maslina, a tek je ovaj tjedan završeno javno savjetovanje o pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta kojim se po prvi put propisuje na koji način se može postupati s kominom, dodao je Paus i pozvao Vladu da hitno reagira te obustavi prekršajne naloge.