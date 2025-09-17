"Dok u svijetu naša maslinova ulja dobivaju priznanja, DIRH ih kažnjava", upozorava Paus

Saborski zastupnik Dalibor Paus (IDS) prozvao je u srijedu Državni inspektorat zbog kažnjavanja istarskih uljara ustvrdivši da, umjesto da im se daje podrška, oni dobivaju drakonske kazne.
„Dok u svijetu naši uljari dobivaju priznanja i nagrade, u Hrvatskoj ih Državni inspektorat nagrađuje prekršajnim nalozima i drakonskim kaznama”, upozorio je Paus u slobodnom govoru u ime Kluba IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP-a.
Najmanje sedam istarskih uljara je u zadnje vrijeme kažnjeno s 2.000 do 10.000 eura zbog postupanja s kominom od masline na nepropisan način, naveo je.
Apsurd je što u Hrvatskoj nemamo riješen sustav gospodarenja kominom od maslina, a tek je ovaj tjedan završeno javno savjetovanje o pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta kojim se po prvi put propisuje na koji način se može postupati s kominom, dodao je Paus i pozvao Vladu da hitno reagira te obustavi prekršajne naloge.
„Ako je Istra proglašena najboljom svjetskom maslinarskom regijom, onda naši uljari zaslužuju biti tretirani kao partneri, a ne kao prijestupnici. Hrvatska mora stajati iza svojih maslinara”, istaknuo je zastupnik.
