Drastično poskupljenje kave, čokolade…

Potrošačke cijene u Njemačkoj bile su 2,2 posto više u kolovozu nego u istom mjesecu prošle godine, objavio je u petak preliminarne podatke Savezni statistički ured, a prenijela je Njemačke tiskovna agencija (dpa).
Oglas
Inflacija u lipnju i srpnju iznosila je dva posto.
Od srpnja do kolovoza cijene su porasle za 0,1 posto.
Iako se veliki val poskupljenja koji je pogodio Njemačku nakon početka ruskog rata protiv Ukrajine 2022. godine smirio, rastuće cijene hrane i dalje opterećuju mnoge potrošače.
Jezgrena inflacija – stopa koja isključuje varijabilne cijene hrane i energije – ostala je nepromijenjena u kolovozu na 2,7 posto.
U kolovozu su ljudi u Njemačkoj morali platiti 2,5 posto više za hranu nego godinu ranije. U srpnju su cijene hrane porasle za 2,2 posto. Na vrhuncu u ožujku cijene hrane porasle su za tri posto, prenosi Fenix Magazin.
Prema državnim podacima, proizvodi poput kave i čokolade postali su skuplji za četvrtinu u kolovozu u usporedbi s istim mjesecom prošle godine.
Rastu i cijene voća
Cijene voća također su porasle, dok su statističari zabilježili regionalne padove cijena za neke vrste povrća.
Cijene energije bile su 2,4 posto jeftinije u kolovozu nego prije godinu dana.
Međutim, u kolovozu 2024. cijene energije pale su znatno više. U godišnjoj usporedbi to se sada prikazuje kao porast cijena – takozvani bazni efekt koji podiže trenutnu stopu inflacije.
Na to je u svom najnovijem mjesečnom izvješću istaknula i njemačka središnja banka Bundesbank. “U nadolazećim mjesecima stopa inflacije vjerojatno će privremeno biti nešto viša.”
Drugi ekonomisti također su izračunali da je život u Njemačkoj u kolovozu ponovno postao skuplji nego u prethodna dva mjeseca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas