Kiša, grmljavina i olujni vjetar: DHMZ izdao crveno upozorenje za tri regije

U noći promjenljivo oblačno, uglavnom na istoku i jugu mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a ujutro razvedravanje sa zapada. Poslijepodne uz umjereni razvoj lokalno je moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana ponegdje bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 16 °C, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 23 do 27 °C.