Kiša, grmljavina i olujni vjetar: DHMZ izdao crveno upozorenje za tri regije

Promjenjivo je oblačno, nestabilno i osjetno svježije. Mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu i predjelima uz njega vjerojatna je obilna oborina, u Dalmaciji i grmljavinsko nevrijeme.
Oglas
Ujutro na kopnu lokalno magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu umjereno, ponegdje i jako jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak i olujan sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 26 °C, prognoza je DHMZ-a.
Hrvatska sutra
U noći promjenljivo oblačno, uglavnom na istoku i jugu mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a ujutro razvedravanje sa zapada. Poslijepodne uz umjereni razvoj lokalno je moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana ponegdje bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 16 °C, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 23 do 27 °C.
DHMZ izdao je i za danas crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti, i to za područje Kninske, Splitske i Dubrovačke regije zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas