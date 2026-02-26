Državna tajnica otkrila koliko smo "izgubili" mjenjačnica od uvođenja eura

Novina je da će poslove ovlaštenog mjenjača moći obavljati i podružnica inozemnog trgovačkog društva čiji osnivač u matičnoj državi ima ovlaštenje za mjenjačke poslove. Ukida se obveza sklapanja ugovora o mjenjačkom poslu s nekom od poslovnih banaka, kao i obveza bankina otkupa stranih sredstava plaćanja od mjenjača kojima se pak omogućuje prodaja deviznih sredstava, osim za gotovinu, i putem platnih kartica građana.