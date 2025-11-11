Oglas

Državne nekretnine od upravljanja ostvarile 17,3 milijuna eura, za najam uređuju 200 stanova

author
Hina
|
11. stu. 2025. 14:45
državne nekretnine
Državne nekretnine

Tvrtka Državne nekretnine u prvih je devet ovogodišnjih mjeseci od upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu ostvarila 17,3 milijuna eura prihoda, što je 17 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, izvijestili su u utorak iz te tvrtke, dodavši da su u tom razdoblju pokrenuli i uređenje oko 200 stanova u devet gradova za zaštićene najmoprimce i priuštivi najam.

Na kraju rujna to je trgovačko društvo upravljalo s više od 12.700 nekretnina, što je povećanje za 5 posto u odnosu na devet mjeseci prethodne godine. 

"Zahvaljujući intenzivnom radu na aktivaciji praznih nekretnina, u devet mjeseci je objavljeno osam javnih natječaja za zakup poslovnih prostora s ponudom oko 200 prostora na tržištu zakupa, kao i tri javna natječaja za prodaju nekretnina s ponudom od oko 50 stanova i poslovnih prostora. Osim na aktiviranju praznih nekretnina, fokus društva je i na reguliranju statusa postojećih korisnika te je društvo ostvarilo povećanje udjela ugovornih korisnika i realiziralo 121 posto više ugovora u odnosnu na planirano za 2025. Izvršena su tekuća i investicijska ulaganja u nekretnine u iznosu od 2,9 milijuna eura", ističe se u priopćenju.

Iz te tvrtke dodaju da su unatoč značajnom rastu troškova nastalih zbog porasta broja nekretnina i ostalih materijalnih troškova, ostvarili ukupne 9-mjesečne prihode od 19,2 milijuna eura, što predstavlja rast od 9,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) bila veća za 2 posto, a neto dobit manja za 4 posto. 

Državne nekretnine aktivno sudjeluju u provedbi Programa mjera za rješavanje statusa zaštićenih najmoprimaca i u pripremi Programa priuštivog najma, na način da adekvatne prazne stanove kojima upravljaju uređuju i obnavljaju za potrebe tih programa. Do 30. rujna 2025. pokrenuti su postupci za oko 200 stanova u 9 gradova, izvijestili su iz te tvrtke.

"Kontinuirana aktivacija praznih nekretnina, rast prihoda, stabilna dobit i povećanje broja ugovornih korisnika kao i ulazak Državnih nekretnina u top 500 tvrtki prema novostvorenoj vrijednosti za 2024., potvrđuju učinkovitost postojećeg modela upravljanja nekretninama te doprinos društva realizaciji državnih ciljeva u području stambene politike obnovom praznih stanova", poručila je članica Uprave – direktorica Društva Mirela Habijanec.

Teme
Državne nekretnine Mirela Habijanec prodaja nekretnina

