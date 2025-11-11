Državne nekretnine od upravljanja ostvarile 17,3 milijuna eura, za najam uređuju 200 stanova

Iz te tvrtke dodaju da su unatoč značajnom rastu troškova nastalih zbog porasta broja nekretnina i ostalih materijalnih troškova, ostvarili ukupne 9-mjesečne prihode od 19,2 milijuna eura, što predstavlja rast od 9,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) bila veća za 2 posto, a neto dobit manja za 4 posto.



Državne nekretnine aktivno sudjeluju u provedbi Programa mjera za rješavanje statusa zaštićenih najmoprimaca i u pripremi Programa priuštivog najma, na način da adekvatne prazne stanove kojima upravljaju uređuju i obnavljaju za potrebe tih programa. Do 30. rujna 2025. pokrenuti su postupci za oko 200 stanova u 9 gradova, izvijestili su iz te tvrtke.