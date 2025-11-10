Oglas

PREMA PRESUDI

FOTO / Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec: Na ulazu novinarima poslala poljubac

N1 Info
N1 Info
|
10. stu. 2025. 21:55
Gabrijela Žalac
Gabrijela Žalac

Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac javila se nešto prije 22 sata u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu zbog izvršenja zatvorske kazne u trajanju od dvije godine zbog afere Softver.

Rok joj je bio učiniti to danas do ponoći, ali nije čekala posljednji trenutak da to ispuni. Mahnula je novinarima na ulazu, a i poslala im poljubac.

Gabrijela Žalac
Gabrijela Žalac

Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena.

Premijer Andrej Plenković, u čijoj je vladi bila ministrica, danas je komentirao kako mu je "žao što je došlo" do toga da mora u zatvor. Rekao je i da Žalac više nije članica HDZ-a.

"Ona je očito procijenila da je umjesto dugog sudskog postupka ova vrsta nagodbe bolja za nju. Šteta da se to dogodilo", kazao je Plenković.

Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Gabrijela Žalac
Gabrijela Žalac

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9700 eura.

U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu.

