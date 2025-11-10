Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac javila se nešto prije 22 sata u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu zbog izvršenja zatvorske kazne u trajanju od dvije godine zbog afere Softver.
Rok joj je bio učiniti to danas do ponoći, ali nije čekala posljednji trenutak da to ispuni. Mahnula je novinarima na ulazu, a i poslala im poljubac.
Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena.
Premijer Andrej Plenković, u čijoj je vladi bila ministrica, danas je komentirao kako mu je "žao što je došlo" do toga da mora u zatvor. Rekao je i da Žalac više nije članica HDZ-a.
"Ona je očito procijenila da je umjesto dugog sudskog postupka ova vrsta nagodbe bolja za nju. Šteta da se to dogodilo", kazao je Plenković.
Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.
Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9700 eura.
U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu.
