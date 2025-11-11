Plenković: Ako se netko hoće priključiti većini dobrodošao je, ali mora to reći

Osvrnuo se i na fotografije četnika koje su osvanule u Vukovaru: "Nepotrebno, moramo smanjiti tenzije. Sve ovo što se dogodilo prošlog tjedna nije bilo potrebno i pripisujem to neželjenom incidentu kojeg smo snažno osudili. Temelj suvremene Hrvatske je Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, a sve manjine u Hrvatskoj trebaju se osjećati dobro i sigurno te imati prostor i sredstva za njegovanje identiteta. Ne vidim da bismo 30 godina nakon kraja rata trebali imati tenzije, to je suprotno svemu onome što Vladi radi. Ne može nas nitko uvjeriti da smo povijesni revizionisti, zagovornici ustaštva, jugosrbo četnici. To su bezvezne teze u koje može vjerovati netko tko ne zna čemu služi Interliber, a to je da se informiramo na temelju istinitih činjenica."