Obraćanje premijera
Plenković: Ako se netko hoće priključiti većini dobrodošao je, ali mora to reći
Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom otvorenju 47. međunarodnog sajma knjiga Interliber. Nakon otvorenja premijer je dao je izjavu za medije.
Novinari su upitali premijera Andreja Plenkovića koju bi knjigu preporučio Gabrijeli Žalac koja je sinoć stigla u Remetinec: "To će ona sama učiniti", odgovorio je.
Plenković je komentirao i odgodu izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" u Vukovaru: "Čuo sam se jutros s Pupovcem, odgodili su to da se sve tenzije smire, izložba će biti u prosincu."
"Ne može nas nitko uvjeriti da smo povijesni revizionisti..."
Osvrnuo se i na fotografije četnika koje su osvanule u Vukovaru: "Nepotrebno, moramo smanjiti tenzije. Sve ovo što se dogodilo prošlog tjedna nije bilo potrebno i pripisujem to neželjenom incidentu kojeg smo snažno osudili. Temelj suvremene Hrvatske je Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, a sve manjine u Hrvatskoj trebaju se osjećati dobro i sigurno te imati prostor i sredstva za njegovanje identiteta. Ne vidim da bismo 30 godina nakon kraja rata trebali imati tenzije, to je suprotno svemu onome što Vladi radi. Ne može nas nitko uvjeriti da smo povijesni revizionisti, zagovornici ustaštva, jugosrbo četnici. To su bezvezne teze u koje može vjerovati netko tko ne zna čemu služi Interliber, a to je da se informiramo na temelju istinitih činjenica."
Preslagivanje većine?
"Ne znam odakle to sve dolazi, toliko ljudi na sceni koji ne znaju što raditi. Jutros smo imali sastanak koalcije, svi stoje iza toga što sam rekao nakon incidenta u Splitu. Ako se netko hoće priključiti većini dobrodošao je, ali mora to sam reći", navodi Plenković.
Premijer je rekao i da nije razgovarao ni s jednim saborskim zastupnikom s kojim bi mogao pojačati palamentarnu većinu. "Ima ih puno koji smatraju da radimo dobar posao, ali iz nekih razloga nisu u većini", dodao je.
"Ne bi trebali prestati s aktivnostima u studenom"
Ponovno je komentirao i odgodu izložbe u Vukovaru: "Ne mislim da bi srpska nacionalna manjina trebala prestati s aktivnostima u studenom. Važno je voditi računa u sadržaju, Vukovar je uvijek osjetljiv. Nikome ne može smetati da djeca pjevaju folklor. Stvar koja se dogodila u petak, smatram da je to loš odabir. Na jednu stranu nasljedstvo obitelji Medaković i svojevrsna ostavština u pogledu slikarstva, povijesti umjetnosti, ali baš da nekoga tko je bio glavni tajnik SANU-a u doba Memoranduma promoviramo, to jednostavno ne ide. Oni koji su išli s ljevice tamo se nastoje opravdati da ne znaju o čemu se radi. Ako je i njima teško, znate da su pogriješili."
Plenković se osvrnuo i Gradsku skupštinu Zagreba koja je po hitnom postupku uvrstila prijedlog zaključka o zabrani pokliča ZDS: "Pravna težina zaključka Gradske skupštine ne vrijedi ništa. Ako ta pjesma postoji 35 godina, neće ju promijeniti nikakav zaključak Gradske skupštine."
"To je pjesma koja je autorski rad i o kojoj su sudovi rekli što su rekli, tu nema dileme. A ovo što se sada razvija je klasična ideološka polarizacija koju rade oni koji su u opoziciji", kazao je.
Napad na medije
"Tko ima koristi od ovoga? Vlada i vladajuća većina? Ne vjerujem. Imaju stranke koje su desnije od nas, koje su na rubu spektra, koje bi htjeli dobiti glas desnijih birača i lijeva agedna koja nema odgovor ni na jedno pitanje i koja je osuđena da bude u oporbi", dodao je.
Plenković je osudio i medije te se obratio novinarima: "Recite urednicima da pitaju nešto što je relevantno. Stvarate društvo koje je agresivno, uloga medija posljednjih mjeseci je straobalna. Nije normalno to, ne bavimo se bitnim stvarima."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare