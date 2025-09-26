EK: Trumpove carine neće utjecati na lijekove, dogovoren "carinski plafon"

Najavljene američke carine od 100 posto na farmaceutske proizvode neće se odnositi na Europsku uniju jer ona pokrivena međusobnim dogovorom prema kojem carine neće biti više od 15 posto, izjavio je u petak glasnogovornik Europske komisije (EK).
“Sveobuhvatni carinski plafon od 15 posto na izvoz EU-a predstavlja policu osiguranja da se neće pojaviti više carine za europske gospodarske subjekte. EU je jedini trgovinski partner koji je postigao ovaj ishod sa SAD-om”, rekao je Olof Gill.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove uvozne carine na niz proizvoda, uključujući one od 100 posto na lijekove i 25 posto na teške kamione.
President Trump has unveiled a new batch of tariffs including 100% for branded drugs, 25% on heavy-duty trucks and 50% on some furniture. It's not yet clear if those come on top of existing duties, but that hasn't stopped a steep sell off in pharma stocks pic.twitter.com/t9gyIfgD35— Reuters (@Reuters) September 26, 2025
Izvršno tijelo EU-a je u petak reklo da nema razloga za zabrinutost jer je okvirnim dogovorom koji je u srpnju postignut između EU-a i SAD-a predviđeno da carinska stopa na uvoz farmaceutskih proizvoda neće prelaziti 15 posto, što je inače opća stopa za izvoz iz EU-a u Sjedinjene Države.
Što se kamiona tiče, u EK-u ističu da je izvoz tih proizvoda u SAD jako mali, tako da u tome ne vide veliki problem.
