PREMIJER U ISTRI
Andrej Plenković: Nemamo saznanja ni dokaza da se radi o bilo kakvom "specijalnom ratu"
Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Pazinu je nazočio svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom obilježavanja Dana Istarske županije. Potom je sudjelovao na svečanosti puštanja u promet obnovljene cijevi tunela Učka i odgovarao na pitanja novinara.
"Tunel Učka je arterija. On je pulsirajuća poveznica. Sada će se od Rijeke do Pule doći za sat vremena. To je sjajna novost za sve, za posjetitelje. Do kraja 2026., kada će posljednja dionica biti gotova, dovršit ćemo spajanje Istre s mrežom hrvatskih autocesta", kazao je premijer Andrej Plenković.
"To radimo da omogućimo ravnomjeran razvoj svim regijama Hrvatske, to je politika naše Vlade. Drago nam je da smo to radili u partnerstvu sa županijama, ali i s hrvatskim tvrtkama", dodao je.
"Posebno me veseli nastavak suradnje kroz ovaj tip javno-privatnih projekata. Ovih 30 godina kada se podvuče, to je jedan veliki plus. Sve je to u vlasništvu Hrvatske. Postoji ambicija da istarski ipsilon pretvorimo u iks."
"Hvala ministru Butkoviću i svima vama koji ste ovdje. Sjajno je periodično dolaziti ovdje", zaključio je Plenković.
"Ovo je ogroman dan za hrvatsku cestovnu infrastrukturu, za Istarsku županiju, za Primorsko-goransku županiju, cijelu Hrvatsku. Prošle godine otvorili smo novu cijev, projekt vrijedan 200 milijuna eura. Predstoji još ulaganja, 200 milijuna za ovih 12 kilometara. Do kraja 2026. bit će u potpunosti završen projekt Istarskog ipsilona", kazao je.
Plenković je odgovorio i na pitanja novinara o navodnom "specijalnom ratu" odnosno da je afrička svinjska kuga "rezultat specijalnog rata".
"Nemamo nikakvih saznanja ni dokaza da se radi o bilo kakvom "specijalnom ratu". Imamo problem afričke svinjske kuge, s kojim smo se nosili i prije dvije godine. Imat ćemo koordinacijski sastanak svih resora da pomognemo naporima ministarstva, ljudima na terenu, kako bismo limitirali i suzbijali širenje bolesti", odgovorio je premijer.
Plenković smatra i da se ne treba pokretati nekakva istraga oko 'specijalnog rata', jer smo je, kaže, onda mogli imati i prije dvije godine.
