Potez Melanije Trump zgrozio Olenu Zelensku i Ukrajince

N1 Info
25. ruj. 2025. 14:06
Melania Trump
Olena Zelenska upozorila je da bi trenutačnim tempom trebalo 50 godina da se vrate sva ukrajinska djeca koja su odvedena u Rusiju.

Prva dama SAD-a Melania Trump ugostila je supružnike svjetskih čelnika na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. Među njima bila je i supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Olena, koja je pokušavala privući pozornost Melanije Trump, ali bezuspješno, prenosi Dnevnik Nove TV.

Melania Trump predstavljala je svoju novu inicijativu "Zajedno potičemo budućnost" usmjerenu na dobrobit djece i sigurnost korištenja umjetne inteligencije. Govorila je samo četiri minute i zatražila od prisutnih da podrže njezinu inicijativu. Prijam je održan u pozlaćenoj plesnoj dvorani ispunjenoj svježim cvijećem, piše CNN.

Međutim, puno je veći odjek u javnosti dobila njezina odluka o odbijanju formalnog sastanka s Olenom Zelenskom. Ona je više puta tražila susret s Melanijom kako bi razgovarale o humanitarnoj krizi i prisilnom odvođenju više od 20.000 ukrajinske djece u Rusiju tijekom rata. 

Na ranijem događaju u New Yorku u utorak Zelenska je upozorila na to da bi trenutačnim tempom trebalo 50 godina da se vrate sva ukrajinska djeca koja su odvedena u Rusiju.

"Ta djeca ne mogu čekati cijeli život", rekla je.

No, prema riječima višeg savjetnika Melanije Trump, zahtjevi su odbijeni.

"Nema ništa formalno. Prva dama danas će je neformalno pozdraviti iz pristojnosti, ali nema ništa bilateralno", rekao je Marc Beckman za Fox News.

Melania Trump uputila je osobno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem je istaknula težak položaj djece u Ukrajini i Rusiji. Predsjednik Donald Trump uručio je pismo svoje supruge Putinu tijekom njihova sastanka 15. kolovoza na Aljasci.

