Ove zemlje su ukinule prelazak s ljetnog na zimsko računanje vremena

Krajem listopada većina europskih zemalja ponovno će prijeći na zimsko računanje vremena. Iako su mnoge države diljem svijeta tu praksu već ukinule, Europa to još nije učinila.
Samo oko 70 zemalja u svijetu još uvijek koristi ljetno računanje vremena, dok je većina trajno ostala na standardnom vremenu, prenosi Fenix.
Zemlje koje su ukinule promjenu vremena
- Rusija – od 2014. trajno koristi “zimsko vrijeme” (UTC+3).
- Turska – od 2016. zadržala je trajno ljetno vrijeme.
- Urugvaj – prestao prelaziti na ljetno vrijeme u zadnjih desetak godina.
- Azerbajdžan, Iran, Jordan, Sirija – ukinuli promjenu.
- Namibija – ukinula sezonske pomake.
- Meksiko – od 2022. većina regija više ne mijenja vrijeme (izuzev pograničnih područja sa SAD-om).
- Brazil – ukinuo ljetno računanje vremena 2019. godine.
- Kina – cijela zemlja koristi jednu vremensku zonu (UTC+8), bez pomicanja sata.
- Indija – nikad nije imala ljetno računanje vremena.
- Japan – ukinuo 1951. godine.
- Južna Koreja – prestala 1988. godine.
- Australija – ne sve države, ali Queensland, Zapadna Australija i Sjeverni teritorij ne pomiču sat.
Europa još uvijek pomiče sat
Rasprava o ukidanju ljetnog računanja vremena u EU vodi se godinama, ali odluka nije provedena. Sustav je uveden 1973. tijekom naftne krize kako bi se štedjela energija, a Francuska je bila prva koja ga je uvela. Austrija je pričekala do 1979., a Njemačka i Švicarska tek 1980. godine.
Zanimljivo je da se u Austro-Ugarskoj ljetno računanje vremena koristilo još 1916. godine, ali je ubrzo ukinuto. Drugi pokušaj (1940.–1948.) također nije zaživio.
Kada prelazimo na zimsko računanje vremena?
Zimsko računanje vremena počinje zadnje nedjelje u listopadu – ove godine 26.10.2025. U 3:00 sata ujutro kazaljke se pomiču jedan sat unatrag, dakle s 3:00 na 2:00.
