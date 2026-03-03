Eskalacija krize: Crobexi oštro pali drugi dan zaredom

Matija Habljak/PIXSELL

Na Zagrebačkoj su burzi u utorak ujutro Crobex indeksi oštro pali drugi dan zaredom, zaronivši na najniže razine u ovoj godini, pa tako prate smjer svjetskih burzi, koje su pod pritiskom zbog eskalacije krize na Bliskom istoku.

Crobex indeks bio je oko 10,30 sati u minusu 2,02 posto, na 3.805 bodova, dok je Crobex10 potonuo 2,19 posto, na 2.435 bodova.

Tako je nastavljen oštar pad indeksa, nakon što su jučer potonuli više od 3 posto. Zbog toga su zaronili na najniže razine u ovoj godini.

Redovni promet dionicama iznosio je do 10,30 sati oko 2,3 milijuna eura, otprilike 700 tisuća manje nego jučer u ovo doba.

Najveći promet, više od milijun eura, ostvaren je dionicom Končara, pri čemu joj je cijena pala 4,5 posto, na 726 eura.

S prometom većim od 200 tisuća eura slijede dvije dionice. Pritom je cijena Dalekovoda pala 5,8 posto, na 8,74 eura, dok je povlaštena dionica Končara D&ST pojeftinila 1,7 posto, na 3.460 eura.

I velikoj većini ostalih dionica cijene su pale. Dosad se trgovalo s ukupno 30 dionica, pri čemu je cijena njih 25 pala, dvije porasla, a tri stagnira.

Tako Crobexi prate smjer svjetskih burzi. Jutros su oštro pale cijene dionica na azijskim burzama, a isti scenarij odvija se i na europskim.

Oko 10,30 sati STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u minusu 2,7 posto, pri čemu su londonski FTSE i pariški CAC potonuli više od 2, a frankfurtski DAX više od 3 posto.

Posljedica je to eskalacije krize na Bliskom istoku, nakon što su SAD i Izrael u subotu napali Iran, a Iran odgovorio raketiranjem Izraela i američkih vojnih baza u regiji.

Kako se trgovci plaše poremećaja u opskrbi naftom s Bliskog istoka, cijene 'crnog zlata' snažno su porasle. A to bi moglo izazvati rast inflacije i negativno utjecati na svjetsko gospodarstvo i poslovanje kompanija.