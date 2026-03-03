Oglas

drugi dan zaredom

Šok na burzama: Europa i Azija tonu zbog eskalacije na Bliskom istoku

author
Hina
|
03. ožu. 2026. 09:54
azijske burze
Behrouz MEHRI / AFP, Ilustracija

Na europskim su burzama u utorak ujutro cijene dionica dodatno oštro pale, drugi dan zaredom, što je posljedica eskalacije krize na Bliskom istoku i daljnjeg snažnog rasta cijena nafte.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 1,3 posto, nakon što je jučer skliznuo na najnižu razinu u dva tjedna.

Jutros je londonski FTSE indeks pao 1,48 posto, na 10.620 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,16 posto, na 24.105 bodova, a pariški CAC 1,83 posto, na 8.240 bodova.

Rast cijena nafte mogao bi potaknuti inflaciju

I na azijskim su burzama cijene dionica oštro pale drugi dan zaredom. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 2,9 posto.

Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Šangaju, Indiji, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji pale između 1,1 i 7,2 posto.

Burze su i dalje pod snažnim pritiskom zbog eskalacije krize na Bliskom istoku, nakon što su u subotu u zračnim napadima SAD-a i Izraela na Iran ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i niz čelnika te države.

Nakon napada SAD-a i Izraela, Iran je lansirao rakete na Izrael i američke baze u zemljama u regiji.

U međuvremenu, praktično je zatvoren Hormuški tjesnac, najvažnija svjetska ruta za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, Irana, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Zbog toga su, primjerice, cijena najma supertankera za prijevoz nafte s Bliskog istoka do Kine dosegnule rekordne razine, više od 400.000 dolara dnevno.

Snažno su, dakako, porasle i cijena nafte, kao i cijene plina u europskim i azijskim zemljama.

A to povećava rizik od rasta inflacije u tim dijelovima svijeta, što bi moglo dovesti po povećanja kamatnih stopa središnjih banaka.

Sve bi to, dakako, moglo negativno utjecati na gospodarstva i poslovanje kompanija, a time i na dionice, objašnjavaju analitičari.

Zbog toga su trenutno u minusu i američki terminski indeksi, što najavljuje pad cijena dionica na početku današnjeg trgovanja na Wall Streetu. Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq indeks u minusu su više od 1 posto, nakon što su jučer u nesigurnom trgovanju ostali gotovo nepromijenjeni.

Teme
Bliski istok Napad na Iran burze

