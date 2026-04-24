potpisan memorandum

EU i SAD dogovorili suradnju u vezi s kritičnim mineralima

author
Hina
24. tra. 2026. 18:05
Kritični minerali
Europska unija i Sjedinjene Države potpisali su petak u Washingtonu memorandum o razumijevanju i dogovorili akcijski plan za kritične minirale.

Memorandum o razumijevanju o kritičnim mineralima potpisali su europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič i američki državni tajnik Marco Rubio. Šefčovič i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer dogovorili su akcijski plan za otpornost lanca opskrbe kritičnim mineralima, koji otvara put mogućoj multilateralnoj trgovinskoj inicijativi s globalnim partnerima.

Memorandum o razumijevanju formalizira strateško partnerstvo EU-a i SAD-a za izgradnju sigurnih i održivih lanaca opskrbe kritičnim mineralima. Predviđa bilateralnu suradnju u cijelom lancu vrijednosti – koji obuhvaća istraživanje, vađenje, preradu, rafiniranje i recikliranje te podršku inovacijama, ulaganjima i geološkom mapiranju, kao i mjerama na strani ponude i potražnje, navodi Komisija.

“Ohrabrujuće je vidjeti kako suradnja EU-a i SAD-a u području kritičnih sirovina poprima konkretan oblik. Vizija je tu – sada je pravi test provedba, pretvaranjem zajedničkih ambicija u utjecajne projekte. To će definirati naš uspjeh”, izjavio je Šefčovič dodajući da su kritični minerali za industrije okrenute budućnosti.

Teme
jamieson greer maroš šefčovič europska unija kritični minerali opskrba kritičnim mineralima

