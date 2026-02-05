SAD želi ove ključne minerale. Na putu im stoje militanti naoružani američkim oružjem

Taj gotovo monopol nad rijetkim zemnim metalima i njihovom preradom postao je jedno od najjačih oružja Pekinga u trgovinskom ratu sa SAD-om, a Trump ga pokušava razbiti. U prvoj godini mandata potpisao je sporazume s Australijom, Kambodžom i Tajlandom kako bi osigurao budući pristup ključnim mineralima, obećavši da će ih SAD imati „više nego što ćete znati što s njima”.