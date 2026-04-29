Europska komisija usvojila fleksibilnija pravila o državnim potporama za suočavanje s energetskom krizom

Europska komisija je u srijedu usvojila fleksibilnija pravila za dodjelu državnih potpora za ublažavanje energetske krize zbog krize na Bliskom istoku za na neke od najizloženijih gospodarskih sektora, poljoprivredu, ribarstvo, promet i energetski intenzivne industrije
Oglas
Privremeni okvir za državne potpore u kontekstu krize na Bliskom istoku bit će na snazi do kraja ove godine.
Potpora se može dodijeliti poduzećima u sektoru poljoprivrede, ribarstva i prometa u raznim oblicima. To uključuje potpore na temelju stvarne potrošnje kako bi se pokrio dio povećanja cijena goriva ili gnojiva te pojednostavnjeni pristup za male iznose potpore.
U sektoru poljoprivrede, ribarstva, željezničkom i cestovnom prometu, prometu unutarnjim plovnim putovima i pomorskom prometu na kraćim relacijama unutar EU-a države članice moći će nadoknaditi do 70 posto dodatnih troškova korisnika koji proizlaze iz povećanja cijena goriva i gnojiva uzrokovanog krizom.
Izvršna potpredsjednica Komisije Teresa Ribera rekla je da će zemljama članicama biti dostupan pojednostavljeni oblik državne pomoći za podršku malim poljoprivrednicima, ribarima i prometnim tvrtkama, ograničen na maksimalno 50.000 eura po primatelju do kraja godine.
Komisija također privremeno mijenja postojeći okvir za dodjelu državne pomoći energetski intenzivnim sektorima. Maksimalni iznos pomoći moći će ići do 70 posto prihvatljivih troškova potrošnje energije umjesto 50 posto do kraja ove godine.
“Energetska tranzicija i dalje je najdjelotvornija strategija za autonomiju, rast i otpornost Europe, no nedavni nagli porast cijena energije iziskuje hitan odgovor. Ublažavanjem učinaka krize privremeni okvir za državne potpore nudi lako primjenjiva rješenja za potporu kontinuiranom razvoju ključnih sektora EU-a, kao što su poljoprivreda, ribarstvo i promet”, rekla je Ribera.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas