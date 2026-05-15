Evo gdje se u Hrvatskoj najviše troši na osnovne namirnice: Zagreb tek na trećem mjestu

Iako su obje košarice na mjesečnoj razini pojeftinile, podaci po županijama pokazuju da su razlike među dijelovima Hrvatske dodatno porasle. Kod temeljne košarice najskuplja je bila Varaždinska županija, gdje je prosječan trošak za četveročlanu obitelj iznosio 500,38 eura. Slijede Dubrovačko-neretvanska županija s 499,77 eura te Grad Zagreb s 494,73 eura. Najniže cijene zabilježene su u Primorsko-goranskoj županiji, gdje je košarica stajala 480,25 eura, zatim u Sisačko-moslavačkoj s 480,61 eurom i Vukovarsko-srijemskoj županiji s 480,81 eurom.