Evo gdje se u Hrvatskoj najviše troši na osnovne namirnice: Zagreb tek na trećem mjestu
Potrošačka košarica u Hrvatskoj tijekom travnja blago je pojeftinila u odnosu na ožujak, nakon što su početkom mjeseca, u vrijeme uskrsne kupovine, cijene naglo porasle. Pokazuju to podaci redovitog mjesečnog istraživanja portala za usporedbu cijena Koliko.HR, provedenog u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).
Prema podacima istraživanja, temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u travnju je na nacionalnoj razini iznosila 487,79 eura, što je 1,74 eura manje nego mjesec ranije. Standardna košarica, koja uključuje veći broj proizvoda i bolje odražava potrošačke navike hrvatskih građana, iznosila je 735,82 eura, odnosno 1,06 eura manje nego u ožujku.
Iako su obje košarice na mjesečnoj razini pojeftinile, podaci po županijama pokazuju da su razlike među dijelovima Hrvatske dodatno porasle. Kod temeljne košarice najskuplja je bila Varaždinska županija, gdje je prosječan trošak za četveročlanu obitelj iznosio 500,38 eura. Slijede Dubrovačko-neretvanska županija s 499,77 eura te Grad Zagreb s 494,73 eura. Najniže cijene zabilježene su u Primorsko-goranskoj županiji, gdje je košarica stajala 480,25 eura, zatim u Sisačko-moslavačkoj s 480,61 eurom i Vukovarsko-srijemskoj županiji s 480,81 eurom.
Razlika između najskuplje i najjeftinije županije kod osnovne košarice za četveročlanu obitelj u travnju je iznosila 20,13 eura, dok je u ožujku taj raspon bio 18,33 eura.
Za tročlanu obitelj temeljna košarica u travnju je iznosila 387,42 eura, što je 1,29 eura manje nego mjesec ranije. Samačka osnovna košarica stajala je 250,16 eura, odnosno 26 centi manje nego u ožujku.
Blagi pad cijena zabilježen je i kod standardne prehrambeno-higijenske košarice koja obuhvaća 77 proizvoda. Najskuplja je bila Dubrovačko-neretvanska županija s prosjekom od 751,40 eura, a slijede Varaždinska županija sa 749,73 eura i Krapinsko-zagorska sa 745,93 eura. Najniži troškovi zabilježeni su u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje je standardna košarica stajala 720,98 eura, zatim u Požeško-slavonskoj sa 722,68 eura i Primorsko-goranskoj sa 727,71 euro.
Razlika između najskuplje i najjeftinije županije kod standardne košarice u travnju je iznosila 30,41 euro, dok je mjesec ranije bila 25,24 eura.
Uskrs doveo do snažnog rasta cijena
Za tročlanu obitelj standardna košarica iznosila je 586,82 eura, što je 78 centi manje nego u ožujku. Samačka standardna košarica ostala je gotovo nepromijenjena i iznosila je 331,57 eura, odnosno tri centa više nego mjesec ranije.
Početkom travnja zabilježen je snažan rast cijena diljem zemlje, posebno u vrijeme pojačane uskrsne kupovine. Siniša Bogdanić iz Koliko.HR rekao je da je standardna košarica za četveročlanu obitelj u pojedinim županijama tada bila skuplja i za više od 15 eura, no da su se do kraja mjeseca cijene postupno smirile, a dio proizvoda ponovno pojeftinio.
Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević smatra da su trgovci iskoristili blagdansko razdoblje za podizanje cijena jer građani tada kupuju bez obzira na trošak. Istaknula je kako građani pad cijena od nekoliko eura teško mogu osjetiti u kućnom budžetu, s obzirom na to da su troškovi života i dalje visoki.
Temeljna prehrambeno-higijenska košarica obuhvaća 51 proizvod i predstavlja minimalne mjesečne potrebe kućanstva. U njoj se nalaze osnovne prehrambene namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina, kao i osnovni proizvodi za osobnu i kućnu higijenu, uključujući sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir.
Količine su prilagođene minimalnim potrebama kućanstva, zbog čega se ova košarica često naziva "košaricom za preživljavanje". Velik dio proizvoda u toj kategoriji ima ograničene cijene.
Standardna košarica sadrži 77 proizvoda i uključuje širi izbor artikala koji više odgovaraju stvarnim navikama hrvatskih potrošača. Uz raznovrsnije voće i veću količinu mesa, uključuje i konzerviranu tunu, paštete, čokoladne namaze, grickalice, prirodne i gazirane sokove te umjerene količine piva i vina.
U njoj su i dodatni higijenski proizvodi poput papirnatih kuhinjskih ručnika i vlažnih maramica.
