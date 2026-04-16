Poskupjela potrošačka košarica, evo i koliko

Temeljna košarica sadrži 51 artikl i pokriva vrlo skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućansku higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova i zato se ova košarica naziva košaricom za preživljavanje. Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca.