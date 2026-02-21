U jednoj od najsiromašnijih županija potrošačka košarica je među najskupljima. Što kažu stručnjaci...

Pitanje biva još intrigantnije pogledaju li se potrošačke košarice iz prethodnih mjeseci. Lani u srpnju Požeško-slavonska županija (dalje: PSŽ) bila je pri dnu, na 16. mjestu, po skupoći potrošačke košarice. No već u kolovozu popela se na toj listi čak za devet mjesta s potrošačkom košaricom koja je u međuvremenu poskupjela za 13,35 eura. U rujnu je PSŽ već došla na treće mjesto, a u listopadu izbila na prvo mjesto na kojemu se s najskupljom potrošačkom košaricom u zemlju zadržala i u studenome.