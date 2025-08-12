FINA objavila broj blokiranih građana do kraja srpnja

Glavnica njihova duga na kraju srpnja je iznosila 2,91 milijardu eura, što je za 0,3 posto više u odnosu na lipanj i 6,4 posto više u odnosu na srpanj 2024. godine. Kada se glavnici od 2,91 milijardu eura pridoda i dug po osnovi kamata od 1,14 milijardi eura, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem srpnja iznosio 4,05 milijarde eura.