Priča o Hrvatu koji je obišao svijet i skupio 50.000 potpisa: "O ovome se može snimati film"

"Ja sam za ovu priču saznao prije otprilike dvije godine. U ovoj knjizi koja je ispred nas, Mikulec je skupljao potpise do 1924., kada ju je prodao. Nakon toga je nastavio skupljati potpise u novoj knjizi. Dakle, znamo da postoje tri knjige, jer je imao i treću u koju je pisao svoje bilješke, koja je bila poput autobiografije. Jedna od te dvije druge knjige je u Hrvatskom povijesnom muzeju, ali ova u studiju je najvrjednija jer je tu najviše potpisa."