Franc Josip Mikulec
Priča o Hrvatu koji je obišao svijet i skupio 50.000 potpisa: "O ovome se može snimati film"
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavlja. Razgovarali su o, danas pomalo zaboravljenom, pustolovu i putniku iz Zagorja, Josipu Francu Mikulecu, koji je u prva dva desetljeća 20. stoljeća proputovao svijetom i skupio preko 50.000 potpisa od slavnih i običnih ljudi.
Za početak, gradonačelnik Oroslavlja podijelio je priču o Josipu Francu Mikulecu, pustolovu i putniku koji je početkom 20. stoljeća pješke krenuo na put po svijetu.
"On je skupio potpise čak šest američkih predsjednika. Naš zemljak, 1901. krenuo je na put oko svijeta, bez ičega. Ja ne mogu ni zamisliti da te godine bez mobitela, bez Googlea, krenete na put oko svijeta i tih trideset i kusur godina sretnete predsjednike, kraljeve, premijere, gradonačelnike, ambasadore, znanstvenike, umjetnike, obične ljude..."
"U ovoj knjizi ima od najobičnijih ljudi do predsjednika i kraljeva. Stvarno jedna jedinstvena i svjetska priča", kaže Viktor Šimunić.
Međutim, što se uopće o Mikulecu danas zna?
"On je dugo bio zaboravljen, jako malo ljudi je znalo za to", pojasnio je Šimunić.
"Ja sam za ovu priču saznao prije otprilike dvije godine. U ovoj knjizi koja je ispred nas, Mikulec je skupljao potpise do 1924., kada ju je prodao. Nakon toga je nastavio skupljati potpise u novoj knjizi. Dakle, znamo da postoje tri knjige, jer je imao i treću u koju je pisao svoje bilješke, koja je bila poput autobiografije. Jedna od te dvije druge knjige je u Hrvatskom povijesnom muzeju, ali ova u studiju je najvrjednija jer je tu najviše potpisa."
"O njemu su pisali svi svjetski mediji, postoje i dva američka kratka filma o njemu koji su se puštali u SAD-u. Jedan članak kaže da nema Hrvata u Americi koji ne zna za Mikuleca. Ali on je obišao i ostatak svijeta. Ima potpisa na ćirilici, bio je u Rusiji, Palestini, dobio potpise od premijera Tasmanije, Australije, Japana. On je prošao od Brazila do Mongolije, Azije i Amerike. Za današnji svijet je to nezamislivo, to se ne može ponoviti."
Podsjetimo, Viktor Šimunić se u srpnju ove godine uputio u SAD i otkupio je knjigu za 225.000 dolara. U toj knjizi nalaze se, recimo, potpisi Nikole Tesle, Ernesta Hemingwaya i Alberta Einsteina. "Tko je bio Josip Franc Mikulec? Vizionar, inovator, putopisac. Čovjek ispred svog vremena. Prvi svjetski influencer i to kad svijet još nije znao što znači biti globalno relevantan. Naš Josip Franc Mikulec iz Oroslavja je prije više od 100 godina ostavio svoj trag u svijetu", objavio je uoči puta u Ameriku Šimunić.
Danas dodaje kako je u dvadesetim godinama prošloga stoljeća, Mikulec bio jedan od najpoznatijih ljudi na svijetu.
"Mikulec je imao brata i sestru", dodao je Šimunić pričajući o nasljednicima i samom kraju života Franca Mikuleca. "Umro je u Genovi 1933., tamo je i pokopan. Koliko se zna, pokopan je u jednoj zajedničkoj grobnici. Ne znamo točno s kim", kazao je Šimunić.
Na pitanje kako to da je završio baš u Genovi, Šimunić je odgovorio da nisu u potpunosti poznate te okolnosti.
"S time bi se trebali baviti povjesničari, ja to nisam, ja sam samo netko tko voli ovakve priče jer sam i sam puno putovao dok još nisam bio gradonačelnik. Mogu spoznati koliko je ovo važno za našu zajednicu, grad i državu. Ovo je nešto o čemu se može pisati doktorski rad, može se o tome snimati film", dodao je Šimunić.
