Financijski potres u Volkswagenu: Nedostaje 11 milijardi eura

Međutim, to neće biti dovoljno. Stoga se razmatra potpuna ili djelomična prodaja nekih tvrtki unutar grupe. Na listi za prodaju navodno se nalaze proizvođač motora Everllence (bivši MAN Energy), dizajnerska tvrtka Italdesign te razvojna tvrtka IAV. Ipak, čak ni prodajom ovih udjela neće se prikupiti svih 11 milijardi, što znači da će uprava morati pronaći dodatna, kreativna rješenja.