Financijski potres u Volkswagenu: Nedostaje 11 milijardi eura
Na razini cijele Volkswagen Grupe situacija je još dramatičnija.
Moćna obitelj Porsche-Piëch povukla je kočnicu za slučaj opasnosti, signalizirajući kraj jedne ere i početak drastičnih promjena u vrhu njemačkog automobilskog diva. Prema pisanju njemačkog Bilda, Volkswagen Grupa suočava se s financijskom rupom od čak 11 milijardi eura, dok se istovremeno priprema smjena na čelu Porschea kao simbol novog početka, prenosi Poslovni dnevnik.
Dvojna uloga Olivera Blumea, koji je istovremeno vodio cijeli Volkswagen koncern i marku Porsche, uskoro postaje prošlost. Obiteljski klan, koji drži većinski udio, izgubio je strpljenje nakon niza loših rezultata: pada profita, slabosti na ključnom kineskom tržištu, problema s američkim carinama i debakla s novim modelima. Vrijeme za kompromise je isteklo.
Blumeov plan da na svoje mjesto u Zuffenhausenu postavi osobu od povjerenja odbačen je bez razmatranja. Umjesto toga, od 2026. godine, kormilo proizvođača sportskih automobila preuzet će Michael Leiters, bivši menadžer iz Ferrarija, s jasnim zadatkom: izvući Porsche iz krize.
Šok u Wolfsburgu: Gdje je nestalo 11 milijardi eura?
Alarmantno stanje nije samo u Porscheu. Na razini cijele Volkswagen Grupe situacija je još dramatičnija. Kada je tim okupljen oko financijskog direktora Arna Antlitza nedavno analizirao poslovne knjige, došli su do šokantnog otkrića: samo za iduću godinu nedostaje 11 milijardi eura.
Problem leži u takozvanom slobodnom novčanom toku (Net cash flow), pokazatelju koji otkriva koliko novca tvrtka uistinu ima na raspolaganju za trošenje. Dok su sredstva za ovu godinu osigurana, već 2026. prijeti ozbiljna nestašica. To znači da će, ako se ništa ne poduzme, koncern morati drastično srezati ulaganja.
“U ovim vremenima, to je fatalno”, upozoravaju visokopozicionirani menadžeri. Bez svježeg kapitala, ugrožen je razvoj novih automobila, investicije u ključne tehnologije poput električnih pogona i digitalizacije, kao i modernizacija tvornica.
Očajničke mjere: Rasprodaja imovine i rezovi
Financijski direktor Antlitz naredio je svojim stručnjacima da pod svaku cijenu popune proračunsku rupu. “Štedi se praktički svugdje – na marketingu, prodaji i određenim investicijama”, otkriva jedan od sudionika sastanka.
Međutim, to neće biti dovoljno. Stoga se razmatra potpuna ili djelomična prodaja nekih tvrtki unutar grupe. Na listi za prodaju navodno se nalaze proizvođač motora Everllence (bivši MAN Energy), dizajnerska tvrtka Italdesign te razvojna tvrtka IAV. Ipak, čak ni prodajom ovih udjela neće se prikupiti svih 11 milijardi, što znači da će uprava morati pronaći dodatna, kreativna rješenja.
Ako operacija spašavanja ne uspije, prijeti domino efekt. Interni izvori u VW-u strahuju da bi daljnje pogoršanje financijske situacije moglo natjerati rejting agencije poput Moody’s-a i Standard & Poor’s-a da snize kreditnu sposobnost kompanije.
Trenutno, agencije ocjenjuju VW-ova ulaganja na donjoj granici “stabilnog” rejtinga. Padom na nižu razinu, rejting bi mogao postati “junk” (smeće), što bi investitorima signaliziralo visok rizik. Posljedice bi bile katastrofalne: Volkswagen bi morao plaćati znatno više kamate na posuđeni novac, a stručnjaci su već izračunali da bi ti dodatni troškovi mogli doseći i nekoliko milijardi eura godišnje.
“Moramo se iz temelja pozabaviti ustrojem Volkswagena”, izjavio je jedan od top menadžera. Koncern je s brojnim markama (VW, Porsche, Audi, Seat, Škoda, Traton) postao previše kompleksan, a na mnogim se projektima radi paralelno, što stvara nepotrebne troškove. Poruka iz vrha uprave je jasna: “Moramo postati jednostavniji i efikasniji.”
