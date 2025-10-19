"KIJEV NEĆE PRISTATI"
Putin otkrio novi uvjet za kraj rata s Ukrajinom: "To je kao da nekome pokušate prodati vlastitu nogu"
Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zatražio potpunu kontrolu nad Donjeckom, strateški važnom regijom na istoku Ukrajine, kao preduvjet za prekid sukoba.
Informaciju su Washington Postu potvrdila dva visoka dužnosnika upoznata s detaljima razgovora.
Putin već više od desetljeća pokušava osvojiti Donjeck, ali su ga ukrajinske snage, koje to područje smatraju ključnim obrambenim zidom prema Kijevu, svaki put uspjele odbiti.
Korak naprijed?
Njegov novi zahtjev pokazuje da ne odustaje od ranijih pozicija koje su dovele pregovore u slijepu ulicu - unatoč Trumpovim optimističnim izjavama o mogućem dogovoru, navode izvori koji su željeli ostati anonimni.
Tijekom razgovora, Putin je navodno ponudio da bi, u zamjenu za Donjeck, bio spreman prepustiti dijelove Zaporižja i Hersona - regija koje Rusija trenutačno djelomično kontrolira.
Riječ je o nešto umjerenijem zahtjevu u odnosu na onaj koji je ruski predsjednik iznio u kolovozu na summitu u Anchorageu na Aljasci. Prema jednom od izvora, pojedini američki dužnosnici to su protumačili kao mogući korak naprijed.
Ipak, visoki europski diplomat koji je upoznat s procesom smatra da Kijev takvu ponudu vjerojatno neće prihvatiti.
"To je kao da pokušavate nekome prodati vlastitu nogu – i to bez ikakve naknade", rekao je s dozom ironije.
Ni Bijela kuća ni Kremlj nisu odgovorili na zahtjeve za komentarom.
Trumpov susret sa Zelenskim
Trump se zasad nije izravno očitovao o Putinovom zahtjevu. Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u petak, nije podržao rusku ponudu, a u idućim tjednima planira novi susret s Putinom u Mađarskoj, gdje bi pregovori trebali biti nastavljeni.
"Vrijeme je da se zaustavi ubijanje i postigne DOGOVOR! Dosta je proliveno krvi, a linije su već definirane ratom i hrabrošću. Neka obje strane proglase pobjedu i neka povijest odluči", poručio je Trump na društvenim mrežama nakon sastanka.
Ukrajinska delegacija nadala se da će iz Washingtona otići s obećanjem o isporuci dalekometnih projektila Tomahawk, no na kraju se vratila praznih ruku.
Prema izvorima Washington Posta, Trumpov izaslanik Steve Witkoff tijekom razgovora je pokušavao uvjeriti Ukrajince da razmotre predaju Donjecka, naglašavajući da je riječ o pretežno rusko govornom području – argument koji često koristi i Kremlj.
Ipak, mnogi Ukrajinci, uključujući i Zelenskog, odrasli su govoreći ruski, što nikada nije nužno značilo i proruske stavove.
Pripreme za summit u Budimpešti
Državni tajnik Marco Rubio zadužen je za organizaciju predstojećeg summita u Budimpešti, što je Kijev službeno pozdravio. Ukrajina je podržala Trumpov poziv na prekid vatre duž postojećih linija bojišnice, iako dužnosnici neslužbeno priznaju da bi to de facto značilo da Rusija zadrži kontrolu nad okupiranim područjima.
Zato od Zapada traže jasna i čvrsta sigurnosna jamstva prije bilo kakvog dogovora.
Bojišnica se protekle godine gotovo nije pomaknula, a Rusija trenutačno kontrolira oko 20 posto ukrajinskog teritorija.
Trump je ranije razmatrao mogućnost slanja projektila Tomahawk Ukrajini, ali je od te ideje odustao nakon razgovora s Putinom prošlog četvrtka.
Na pitanje novinara smatra li da ga Putin pokušava izigrati, Trump je odgovorio:
"Cijeli život suočavam se s najboljima od njih - i to je uvijek dobro završilo za mene. Ne smeta mi ako potraje. Mislim da se u ovakvim stvarima prilično dobro snalazim."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare