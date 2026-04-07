Fortenova grupa i poljoprivredna kompanija Osatina grupa, potpisale su kupoprodajni ugovor kojim Osatina grupa preuzima Vinku plus sa sjedištem u Vinkovcima, priopćila je Fortenova u utorak.
Potpisom kupoprodajnog ugovora Vinka je u potpunosti izašla iz Fortenova grupe. Naime, dezinvestiranje je započelo prošle godine kada je u Vinki ugašena nerentabilna industrijska proizvodnja prerade voća i povrća, nakon čega je pronađen partner koji je nastavio s poslovnim aktivnostima i preuzeo zaposlenike.
Vinka Plus je koncesionar oko 800 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta.
Osatina grupa posluje u četiri županije u Slavoniji i Podravini i zapošljava oko 1500 ljudi.
Očekuje se da će transakcija između dvije kompanije značiti objedinjavanje površina i proizvodnje te će značajno doprinijeti modernizaciji i produktivnosti ukupne hrvatske poljoprivredne proizvodnje.
Spašavanje voćnjaka Borinci
Osatina grupa, između ostalog, proizvodi voće i povrće što je bitno za održavanje i razvoj Vinkinih plantaža u voćnjaku Borinci, jednom od najvećih voćnjaka u Hrvatskoj, kaže se u priopćenju.
"Ovime Fortenova grupa uspješno zaključuje proces dezinvestiranja agrobiznisa, jer je Vinka zadnja kompanija u grupi izravno vezana uz poljoprivrednu proizvodnju. Svim ovim procesima doprinijeli smo osnaživanju i razvoju ukupne hrvatske poljoprivredne proizvodnje i lokalnih sredina", izjavio je glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.
"Ova transakcija za nas predstavlja logičan iskorak u daljnjoj optimizaciji i širenju naših proizvodnih kapaciteta. Preuzimanjem Vinke dodatno povezujemo postojeće resurse i jačamo efikasnost unutar našeg proizvodnog lanca, posebno u segmentu voćarstva", rekao je direktor Osatina grupe Mirko Ervačić.
