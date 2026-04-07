Liječnik upozorio na Trumpove probleme sa zdravljem: Brzina kojom se stanje pogoršava...

Ugledni psiholog dr. John Gartner, bivši profesor na Sveučilištu Johns Hopkins, izjavio je u podcastu The Daily Beast tijekom prijenosa uživo u ponedjeljak da Trump "pokazuje znakove frontotemporalne demencije još od 2019. godine".
Oglas
Gartner upozorava da se stanje sada pogoršava takvom brzinom da Trump "više nije ista osoba kao prije četiri tjedna", prenosi The Daily Beast.
"Ono što najviše zabrinjava svijet jest to da osobe s frontotemporalnom demencijom gube sposobnost prosuđivanja, kontrolu impulsa i mogućnost suzdržavanja ponašanja te postaju dezinhibirane i agresivne“, rekao je.
Psiholog je posebno istaknuo Trumpovu objavu na platformi Truth Social, punu psovki, koju je 79-godišnji predsjednik objavio na Uskrsno jutro, a u kojoj je zaprijetio napadima na civilnu infrastrukturu u Iranu.
Trump je u nedjelju, 5. travnja, napisao: "Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom, u Iranu.“
Objava se nastavlja: "Ništa slično tome niste vidjeli!!! Otvorite je*eni tjesnac, luđaci, ili ćete živjeti u paklu – SAMO GLEDAJTE! Neka je hvala Allahu. Predsjednik DONALD J. TRUMP.“
Drugi koji tvrdi da Trump ima demenciju
Gartner je napomenuo da je frontotemporalna demencija prvenstveno "poremećaj ponašanja“, a ne "problem s pamćenjem“.
On je drugi medicinski stručnjak koji je nakon ove objave sugerirao da bi Trump mogao imati demenciju.
Medicinski analitičar MSNBC-a dr. Vin Gupta napisao je u nedjelju na platformi X: "Nepravilno ponašanje. Ne može dovršiti rečenice. Često je zbunjen. Nelogičan tijek misli. Poteškoće u pronalaženju riječi. Postupno pogoršanje kroz vrijeme.
Predsjednik pokazuje sve znakove demencije.“
The Daily Beast navodi da je kontaktirao Bijelu kuću tražeći komentar.
Za sada nije izdano službeno priopćenje o tome ima li predsjednik zdravstvenih problema.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas