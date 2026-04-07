Vremenska prognoza
Stiže novo pogoršanje vremena, u dijelu zemlje moguć i snijeg
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, oblačnije tek u dijelu unutrašnjosti, osobito u sjevernim, sjeveroistočnim i istočnim predjelima. U nastavku utorka prevladavat će većinom sunčano i razmjerno toplo. Tek će u dijelu unutrašnjosti ponovno navečer biti tmurnije.
Srijeda također još donosi obilje sunca, tek lokalno umjerenu naoblaku, izglednije u unutrašnjosti. Već tijekom noći se očekuje jačanje bure.
U četvrtak će ipak biti malo oblačnije, može pasti koja kap kiše, izglednije u dijelu unutrašnjosti. Na moru će uglavnom prevladavati sunčano, bit će i dalje vjetrovito, bura će biti pojačana pod Velebitom.
Petak donosi jače naoblačenje vremena, s kišom i pljuskovima, lokalno izraženijim, osobito duž Jadrana. Kako će temperature pasti, u gorju je moguć snijeg.
Za vikend ponovno sunčanije. U subotu bi još eventualno ujutro moglo na jugu biti oborine, u nedjelju u unutrašnjosti.
PROČITAJTE JOŠ
