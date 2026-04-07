Oglas

Vremenska prognoza

Stiže novo pogoršanje vremena, u dijelu zemlje moguć i snijeg

author
Tea Blažević
|
07. tra. 2026. 07:08
pixabay
Kammy27 / Pixabay / ilustracija

Pretežno vedro je diljem Hrvatske, oblačnije tek u dijelu unutrašnjosti, osobito u sjevernim, sjeveroistočnim i istočnim predjelima. U nastavku utorka prevladavat će većinom sunčano i razmjerno toplo. Tek će u dijelu unutrašnjosti ponovno navečer biti tmurnije.

Oglas

Srijeda također još donosi obilje sunca, tek lokalno umjerenu naoblaku, izglednije u unutrašnjosti. Već tijekom noći se očekuje jačanje bure.

U četvrtak će ipak biti malo oblačnije, može pasti koja kap kiše, izglednije u dijelu unutrašnjosti. Na moru će uglavnom prevladavati sunčano, bit će i dalje vjetrovito, bura će biti pojačana pod Velebitom.

Petak donosi jače naoblačenje vremena, s kišom i pljuskovima, lokalno izraženijim, osobito duž Jadrana. Kako će temperature pasti, u gorju je moguć snijeg.

Za vikend ponovno sunčanije. U subotu bi još eventualno ujutro moglo na jugu biti oborine, u nedjelju u unutrašnjosti.

Teme
vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ