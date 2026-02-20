Glavni ekonomist HUP-a: Hrvatska je viceprvak EU-a po plaćama u javnom sektoru

Masa plaća se ne bi smjela dalje povećavati, upozorava Stojić, jer hrvatske javne financije to ne mogu podnijeti, na što je vrlo jasno i vrlo kritično upozorio i OECD u svom izvješću, a Hrvatska treba biti svjesna da će naglo porasti izdaci i za obranu i za starosne kategorije, što se tiče mirovina i zdravstva, što dodatno opterećuje Hrvatsku, komentira HUP-ov ekonomist.