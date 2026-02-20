hrvoje stojić
Glavni ekonomist HUP-a: Hrvatska je viceprvak EU-a po plaćama u javnom sektoru
Hrvoje Stojić, glavni ekonomist iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) gostovao je u N1 studiju uživo kod naše Nataše Božić, gdje je komentirao rast plaća u javnom sektoru.
Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber recentno je izjavila kako svaki treći Hrvat de facto radi za državu, što je detaljnije komentirao Hrvoje Stojić:
"To su podaci za 2024. godinu, no, kada bismo gledali 2025., vidjeli smo porast broja zaposlenih u javnom sektoru za još 3 i pol posto, dok je broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji, u koju se kunemo, želimo da ona bude motor ekonomije, motor izvoza, tamo je broj zaposlenih pao 3 posto."
"Ono što bi se moglo nažalost dogoditi u ovoj godini da po prvi put u povijesti broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji padne ispod broja zaposlenih u cijelom sektoru trgovine. Mislim da nam to nije baš neki razvojni pokazatelj kojim bi se trebali dičiti"; upozorava Stojić.
"Ukupna masa plaća koje mi zapravo isplaćujemo u javnom sektoru je na razini 13,5% BDP-a, tendira prema 14% BDP-a s povišicama koje su se dogovorile početkom godine. Hrvatska je vice-prvak Europske unije prema udjelu mase plaća u BDP-u, odmah iza Danske", upozorava, te nastavlja kako Danska ipak ima daleko bolju kvalitetu javne usluge: "Tu nije samo stvar veličine samog ceha, nego i kvalitete usluge."
"Zašto je to za Hrvatsku kritično? Vidimo da otprilike masa plaća u apsolutnom iznosu je jednaka naplati prihoda od PDV-a, a prošle godine se prvi put dogodilo nakon turističke sezone da je Ministarstvo financija negativno revidiralo procjenu naplate PDV-a za cirka 400 milijuna eura. Ako se i ove godine dogodi nešto slično, onda imate rizik isplate mase tih plaća iz nekakvih, hajmo reći, redovnih prihoda, morate odmah povećavati deficit, ili ići u rebalans, kresati neke druge kategorije..."
Masa plaća se ne bi smjela dalje povećavati, upozorava Stojić, jer hrvatske javne financije to ne mogu podnijeti, na što je vrlo jasno i vrlo kritično upozorio i OECD u svom izvješću, a Hrvatska treba biti svjesna da će naglo porasti izdaci i za obranu i za starosne kategorije, što se tiče mirovina i zdravstva, što dodatno opterećuje Hrvatsku, komentira HUP-ov ekonomist.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
