Vlada donijela odluku o novim osnovicama za obračun plaća u javnim službama

Od 1. do 31. srpnja osnovica će iznositi 1.015 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za mjesec travanj, koja se isplaćuje u svibnju. Od 1. kolovoza do 30. studenoga osnovica će iznositi 1.025 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za kolovoz, koja se isplaćuje u rujnu. Od 1. prosinca pa nadalje osnovica će iznositi 1.035 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za prosinac, koja se isplaćuje u siječnju 2027.