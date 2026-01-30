Oglas

pregovor sa sindikatima

Vlada donijela odluku o novim osnovicama za obračun plaća u javnim službama

author
Hina
|
30. sij. 2026. 10:33
euro, novac, novčanice, plaća, rast plaće, prosječna plaća, inflacija
Pixabay/ilustracija

Vlada je na telefonskoj sjednici u petak donijela odluku o osnovici za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama koja će biti u istovjetnim iznosima kao i za zaposlene u državnoj službi.

Oglas

Tako će i za zaposlene u javnoj službi osnovica od 1. siječnja do 31. ožujka iznositi 1.004,87 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za mjesec siječanj, koja se isplaćuje u veljači.

Od 1. do 31. srpnja osnovica će iznositi 1.015 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za mjesec travanj, koja se isplaćuje u svibnju. Od 1. kolovoza do 30. studenoga osnovica će iznositi 1.025 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za kolovoz, koja se isplaćuje u rujnu. Od 1. prosinca pa nadalje osnovica će iznositi 1.035 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za prosinac, koja se isplaćuje u siječnju 2027.

Vlada u obrazloženju podsjeća na to da su pokrenuti pregovori s reprezentativnim sindikatima o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama na kojima nije postignut dogovor o visini osnovice za izračun plaće, kao i na to da je s reprezentativnim sindikatima državnih službi sporazum postignut.

"Stoga se ovim prijedlogom, u cilju zadržavanja odgovarajućeg opsega i razine materijalnih prava zaposlenika u javnim službama, utvrđivanjem osnovice na predloženi način ujednačavaju prava iz rada i po osnovi rada zaposlenika u javnim službama s pravima državnih službenika i namještenika te se osigurava njihovo kontinuirano ostvarivanje prava u istom opsegu", stoji u obrazloženju odluke.

Današnju odluku Banskih dvora na jučerašnjoj je sjednici Vlade najavio premijer Andrej Plenković rekavši da će Vlada, ako sindikati javnih službi ne pristanu na ponudu, sukladno Zakonu o plaćama i TKU, odlukom "utvrditi osnovicu i za javne službe i to u istim iznosima kao i za državnu službu kako bi se normalno mogle isplaćivati plaće".

Teme
Javne i državne službe Osnovica plaće Pregovori o plaćama Sindikati Vlada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ