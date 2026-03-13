Gotovo 200.000 građana blokirano

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 424,4 milijuna eura, što je za 7,2 milijuna eura ili 1,7 posto više nego u siječnju i 250,4 milijuna eura ili 37,1 posto manje nego u veljači lani. Dug po kamatama je iznosio 104,3 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju veljače dosegnuo 528,7 milijuna eura.