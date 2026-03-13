"HERA je u Obavijesti krajnjim kupcima toplinske energije – donesene tarifne stavke za proizvodnju i distribuciju toplinske energije te jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave objavljenoj na HERA-inim mrežnim stranicama 30. rujna 2025. navela da je za CTS Zagreb iznos mjesečnog porasta troška toplinske energije za krajnjeg kupca 3,78 EUR-a mjesečno. Navedeni mjesečni porast troška toplinske energije je izračunat na temelju procijenjene količine toplinske energije od 900 kWh koju mjesečno troši prosječno kućanstvo i predstavlja razliku između ukupnog iznosa mjesečnog računa prije donošenja novih tarifnih stavki od 41,63 EUR-a i ukupnog iznosa mjesečnog računa nakon donošenja novih tarifnih stavki od 45,41 EUR-a, u oba slučaja računato s istom količinom toplinske energije od 900 kWh", kazali su nam pa nastavili: