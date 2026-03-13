zagrepčani šokirani
Evo zašto su računi za grijanje preko toplane nekima i skoro dvostruko veći nego lani
Neke građane Zagreba koji se griju preko HEP Toplinarstva uzbunili su računi za prosinac i siječanj jer iznosili su gotovo dvostruko više nego oni iz prošle godine, ali i oni za studeni ili listopad. Naravno, za to postoji službeno objašnjenje...
Uoči sezone grijanja korisnici su dobili službeno pojašnjenje budućeg rasta cijena grijanja preko HEP Toplinarstva i iznosi o kojima se pričalo bili su prihvatljivi - do 6,55 eura. Tako je navela Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).
Konkretnije, kako smo pisali, HERA je 30. rujna navela da će cijena grijanja u Zagrebu porasti za 9,09 posto, odnosno "između 3,56 i i 6,55 eura u gradovima koji se griju na toplane.
"Riječ je o Zagrebu, Osijeku, Sisku, Karlovcu i Rijeci, a ovaj izračun u eurima odnosi se na "prosječno kućanstvo", odnosno na stan od 60 četvornih metara."
Klimatološki uvjeti
Kroz prošlu sezonu grijanja su računi stana te veličine u Zagrebu iznosili između 45 i 55 eura, a posljednja dva između 80 i stotinu eura. Dakle, osjetno više od navedenih devet posto ili spomenutih maksimalnih 6,55 eura, javljaju nam građani.
Zašto se dogodilo toliko poskupljenje?
"HERA je u Obavijesti krajnjim kupcima toplinske energije – donesene tarifne stavke za proizvodnju i distribuciju toplinske energije te jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave objavljenoj na HERA-inim mrežnim stranicama 30. rujna 2025. navela da je za CTS Zagreb iznos mjesečnog porasta troška toplinske energije za krajnjeg kupca 3,78 EUR-a mjesečno. Navedeni mjesečni porast troška toplinske energije je izračunat na temelju procijenjene količine toplinske energije od 900 kWh koju mjesečno troši prosječno kućanstvo i predstavlja razliku između ukupnog iznosa mjesečnog računa prije donošenja novih tarifnih stavki od 41,63 EUR-a i ukupnog iznosa mjesečnog računa nakon donošenja novih tarifnih stavki od 45,41 EUR-a, u oba slučaja računato s istom količinom toplinske energije od 900 kWh", kazali su nam pa nastavili:
"Naime, povećanje količine isporučene toplinske energije izravno utječe na ukupno povećanje iznosa mjesečnog računa za grijanje. Na količinu isporučene toplinske energije utječu klimatološki uvjeti (najviše vanjska temperatura zraka) i raspodjela isporučene toplinske energije po stanovima u zgradi. U ogrjevnoj sezoni 2025./26. zbog nižih temperatura zraka u odnosu na prijašnje razdoblje, došlo je do povećane potrošnje toplinske energije."
Najave takvog poskupljenja u slučaju eventualno hladnije zime nije bilo s početkom sezone grijanja pa su građani ostali zatečeni.
Zašto se unaprijed nije spomenula takva mogućnost, HERA nije odgovorila, već je korisnike podsjetila na prava koja imaju.
"Ako ovom provjerom ne biste bili zadovoljni, prigovorom na račun možete se obratiti izdavatelju računa, odnosno vašem predstavniku suvlasnika u vezi informacija o načinu na koji se provodi raspodjela troškova za isporučeni energent u konkretnom slučaju."
Manje problema imaju oni koji su ugradili razdjelnike i zasebna mjerila. Jer, u suprotnom se računi isporučuju temeljem potrošnje zajedničkog mjerila, a to može uključiti više zgrada i desetke stanova.
"Ako krajnji kupci u zgradi/građevini nisu ugradili razdjelnike ili zasebna mjerila, raspodjela i obračun isporučene toplinske energije za grijanje prostora im se ne mogu izvršiti prema njihovoj stvarnoj potrošnji, već se vrše po modelu 2EG, prema udjelu površine stana u ukupnoj površini svih stanova spojenih na obračunsko mjerno mjesto, stoga količina toplinske energije koja je obračunata na računu za predmetni stan uvelike ovisi o načinu na koji ostali suvlasnici koriste toplinsku energiju", objasnili su u HEP Toplinarstvu.
