Gradonačelnik: Brojke rastu, ali ovo je jedan od najvećih problema u Rovinju

Emil Nimčević govorio je o izazovima u turizmu i kako protječe ovogodišnja turistička sezona u Rovinju: "Sezona je više nego dobra, brojke rastu iz dana u dan. Broj dolazaka je viši nego proteklih godina, u postotku imamo pet posto više u odnosu na proteklu sezonu. To nas s jedne strane zadovoljava, a s druge strane dovodi u pitanje održivost turizma."