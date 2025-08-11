Oglas

"Sezona bez filtera"

Gradonačelnik: Brojke rastu, ali ovo je jedan od najvećih problema u Rovinju

author
N1 Hrvatska
|
11. kol. 2025. 12:03

U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije, Trogira, Zadra i Bakra, s nama je bio gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević.

Emil Nimčević govorio je o izazovima u turizmu i kako protječe ovogodišnja turistička sezona u Rovinju: "Sezona je više nego dobra, brojke rastu iz dana u dan. Broj dolazaka je viši nego proteklih godina, u postotku imamo pet posto više u odnosu na proteklu sezonu. To nas s jedne strane zadovoljava, a s druge strane dovodi u pitanje održivost turizma."

Emil Nimčević
N1

"Jedan od najvećih problema su prometne teškoće, na tom planu radimo za sljedeću godinu, da naše stanovništvo ima bolju povezanost s dijelovima grada", dodao je.

Više pogledajte u videu.

Teme
Emil Nimčević N1 serijal Sezona bez filtera Rovinj turizam

Oglas

