ogroman interes
Nolanov film izazvao neočekivan književni hit: Homerova Odiseja ponovno osvaja čitatelje
Filmska adaptacija Odiseje redatelja Christophera Nolana nije osvojila samo kino blagajne, već je izazvala i pravi izdavački fenomen. Gotovo 2700 godina star Homerov ep ponovno je među najtraženijim knjigama u SAD-u i Velikoj Britaniji, a knjižare i knjižnice bilježe nagli rast potražnje.
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Prema podacima Circana BookScana, prodaja tiskanih izdanja Odiseje u SAD-u ove je godine porasla za 76 posto, dok je u Velikoj Britaniji prodaja u četiri tjedna nakon premijere filma skočila čak 1400 posto, navodi Guardian. Posebno je tražen hvaljeni prijevod klasičarke Emily Wilson, ali i grafička izdanja te verzije prilagođene djeci.
Knjižare ističu da film nije privukao samo ljubitelje grčke mitologije, nego i mlađe čitatelje koji se s Homerovim djelom prvi put susreću upravo zahvaljujući Nolanovoj ekranizaciji. Velik interes bilježe i romani inspirirani grčkom mitologijom, poput "Kirke" autorice Madeline Miller.
Rast interesa osjetile su i knjižnice. Njujorška javna knjižnica izvijestila je da je potražnja za Odisejom u srpnju porasla za čak 338 posto, dok je izvršni direktor lanca Barnes & Noble James Daunt izjavio kako je "trenutačno njihov najprodavaniji autor – Homer", piše Guardian.
Nolanova Odiseja, u kojoj glume Matt Damon, Tom Holland, Zendaya i Anne Hathaway, ostvarila je najbolji vikend otvaranja u redateljevoj karijeri, zaradivši 264 milijuna dolara na svjetskim kino blagajnama.
Film ipak nije prošao bez kritika. Klasičarka Emily Wilson smatra da ekranizaciji nedostaje psihološka i emocionalna dubina izvornog djela, dok je povjesničarka i spisateljica Mary Beard upozorila da su neke od najvažnijih ženskih likova ostali u drugom planu. Unatoč tome, obje se slažu da je Nolan postigao ono najvažnije – potaknuo novu generaciju čitatelja da posegne za jednim od najvećih klasika svjetske književnosti.
Ujedno je porasla i ukupna prodaja poezije u Velikoj Britaniji. U prvih sedam mjeseci ove godine premašila je osam milijuna funti, a analitičari očekuju rekordnu godinu, pri čemu upravo Odiseja ima najveće zasluge za taj neočekivani književni procvat.
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