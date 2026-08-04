Nolanov film izazvao neočekivan književni hit: Homerova Odiseja ponovno osvaja čitatelje

Film ipak nije prošao bez kritika. Klasičarka Emily Wilson smatra da ekranizaciji nedostaje psihološka i emocionalna dubina izvornog djela, dok je povjesničarka i spisateljica Mary Beard upozorila da su neke od najvažnijih ženskih likova ostali u drugom planu. Unatoč tome, obje se slažu da je Nolan postigao ono najvažnije – potaknuo novu generaciju čitatelja da posegne za jednim od najvećih klasika svjetske književnosti.