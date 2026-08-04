Bulj Plenkoviću: Zaustavite gašenje zdravstva u Sinju i osigurajte bolnicu

U pismu je naveo da je ukidanje rodilišta, smanjenje pojedinih zdravstvenih usluga i nedostatak liječnika dodatno otežalo dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima Sinja, Vrlike, Hrvaca, Otoka i Dicma, koji su zbog pregleda i liječenja često upućeni na KBC Split. Ukinuli ste nam rodilište i time udarili u samu srž alkarske tradicije prema kojoj alkar mora biti rođen u Sinju, upozorio je.