Kakav je život u Kninu? Nekima prilika za novi početak, drugi još čekaju osnovne uvjete za život

"Nije bilo toliko teško koliko je bilo riskantno kada sam započinjao posao nisam imao podršku, sustav je bio čudnjikav, ali ti si mlad. Moja odluka da se vratim nije bila teška jer kad nešto voliš kao što ja volim ugostiteljstvo i svoj grad ništa nije teško. Ljudi to prepoznaju i ovdje živimo najpredivniji život ikada, postavlja se pitanje suživota - družimo se, ženimo se međusobno i živimo jedan miran i lijep život u gradu Kninu", kazao je za N1.