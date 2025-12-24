HGK: Pozivamo potrošače da tijekom blagdana kupuju hrvatske proizvode. Tako čuvamo radna mjesta

Kupovina se sve više seli na internet. U posljednja tri mjeseca na specijaliziranim internetskim stranicama kupovalo je 75 posto hrvatska građana, što je četiri posto više u odnosu na prošlu godinu, pokazuje istraživanje HGK. U navedenom razdoblju, kupac je prosječno kupovao na 2,25 internetskih stranica. Najaktivnija skupina online kupaca su mladi u dobi od 16 do 29 godina, među kojim je u zadnja tri mjeseca njih čak 94 poso posto kupovalo u web trgovinama, što je pet posto više u odnosu na prethodnu godinu. Žene pritom češće od muškaraca kupuju na internetu, 79 posto u odnosu na muškarce 72 posto, a u usporedbi s 2024. broj žena koje kupuju na internetu porastao je za sedam posto.