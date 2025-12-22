Zimski način rada klime: Majstor objasnio koju temperaturu treba postaviti

Sljedeći korak je podešavanje temperature na daljinskom upravljaču. Poželjno je postaviti temperaturu na daljinskom za dva stupnja višu nego što želite da bude u prostoriji koju grijete. Ako želite da temperatura u prostoru bude 24 °C, postavite 26 °C jer unutarnja jedinica klime mjeri temperaturu kod sebe, gdje je temperatura za dva stupnja viša nego u prostoru koji se klimatizira.