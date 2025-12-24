TRAJE ISTRAGA
Eksplozija u Sesvetama: Netko bacio bombu na obiteljsku kuću?
Zagrebačka policija objavila je kako je jučer navečer u Sesvetama u Cerskoj ulici, za sada nepoznati počinitelj na terasi obiteljske kuće bacio je eksplozivnu napravu.
"Uslijed eksplozije oštećena je obiteljska kuća u vlasništvu 52-godišnjakinje, koja se u trenutku eksplozije nalazila unutar kuće zajedno s ostalim članovima obitelji", objavila je policija, prenosi 24sata.
Dodaju i kako nije bilo ozlijeđenih osoba, te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.
