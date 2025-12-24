Oglas

TRAJE ISTRAGA

Eksplozija u Sesvetama: Netko bacio bombu na obiteljsku kuću?

N1 Info
24. pro. 2025. 09:24
Zagrebačka policija objavila je kako je jučer navečer u Sesvetama u Cerskoj ulici, za sada nepoznati počinitelj na terasi obiteljske kuće bacio je eksplozivnu napravu.

"Uslijed eksplozije oštećena je obiteljska kuća u vlasništvu 52-godišnjakinje, koja se u trenutku eksplozije nalazila unutar kuće zajedno s ostalim članovima obitelji", objavila je policija, prenosi 24sata.

Dodaju i kako nije bilo ozlijeđenih osoba, te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

