Eksplozija u Sesvetama: Netko bacio bombu na obiteljsku kuću?

N1

Zagrebačka policija objavila je kako je jučer navečer u Sesvetama u Cerskoj ulici, za sada nepoznati počinitelj na terasi obiteljske kuće bacio je eksplozivnu napravu.

"Uslijed eksplozije oštećena je obiteljska kuća u vlasništvu 52-godišnjakinje, koja se u trenutku eksplozije nalazila unutar kuće zajedno s ostalim članovima obitelji", objavila je policija, prenosi 24sata.

Dodaju i kako nije bilo ozlijeđenih osoba, te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

