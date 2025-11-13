Plenković predstavio novi proračun: "Nama je temeljni cilj dizati standard građana"

"Živimo u ekonomski dobrim vremenima, ustvrdio je premijer. Visoka zaposlenost, niska nezaposlenost, i nakon sezone imamo 1,8 milijuna zaposlenih i manje od 80.000 nezaposlenih. Stoga dolazimo do toga da predložimo Saboru državni proračun za 2026. godinu koji se donosi u kontekstu ambicija Vlade da jačamo gospodarstvo i provodimo načelo solidarnosti, koje je bilo ključno u kontekstu prolaska kroz epidemiju COVID-19, energetske krize, inflacije i svega što smo prolazili", kazao je Plenković.