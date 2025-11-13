Plenković predstavio novi proračun: "Nama je temeljni cilj dizati standard građana"

Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na redovitoj tjednoj sjednici Vlade u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.
Dan nakon saborskog Aktualca na kojem je bilo i pitanja vezanih uz kvalitetu i standard života na sjednici Vlade bit će predstavljena dva iznimno važna dokumenta. Jedan je Prijedlog državnog proračuna za 2026. godinu, a drugi Program priuštivog stanovanja.
Na početku sjednice Plenković je zahvalio ministrima i ministricama na sudjelovanju na saborskom Aktualcu te ustvrdio: "Smatram da smo na pitanja pozicije i opozicije dali odgovarajuće i sadržajne odgovore na sve ključne teme koje su zanimale zastupnike i da smo javnosti pojasnili planove i dosadašnja postignuća."
"Pozivam oporbu da smanji tenzije koje su u posljednjih nekoliko mjeseci donijele do polarizacije u društvu. Smatram da smo brana da nam društvo ostane uređeno i normalno. Nastavit ćemo provoditi politiku koja će doprinijeti smanjivanju nepotrebnih tenzija i svih incidenata kojima smo svjedočili u proteklih nekoliko dana", istaknuo je Plenković, prenosi Dnevnik.hr.
"Živimo u ekonomski dobrim vremenima, ustvrdio je premijer. Visoka zaposlenost, niska nezaposlenost, i nakon sezone imamo 1,8 milijuna zaposlenih i manje od 80.000 nezaposlenih. Stoga dolazimo do toga da predložimo Saboru državni proračun za 2026. godinu koji se donosi u kontekstu ambicija Vlade da jačamo gospodarstvo i provodimo načelo solidarnosti, koje je bilo ključno u kontekstu prolaska kroz epidemiju COVID-19, energetske krize, inflacije i svega što smo prolazili", kazao je Plenković.
"Stoga će ovaj proračun biti socijalan jer ima namjeru štititi standard, a nama je temeljni cilj dizati standard građana, da omogući isplatu povećanih mirovina, plaća i inkluzivnog dodatka, a i da nastavi poticati demografske mjere. Ministar Šipić je otkrio da u prvih devet mjeseci imamo bolji prirodni priraštaj nego prošle godine, što je znak da ova redistributivna snaga države treba nastaviti biti uz građane", kazao je predsjednik Vlade.
Prihodi državnog proračuna za 2026. planirani su na 35,7 milijarde eura što je povećanje od 2,7 milijardi eura u odnosu na plan za 2025. Rashodi proračuna za 2026. iznose 39,8 milijardi eura, rekao je Plenković.
Povećanje prihoda rezultat je snažnog gospodarskog rasta i aktivnosti poduzeća i velike zaposlenosti, što omogućuje veća ulaganja u građane i sve razvojne prioritete, ali bez narušavanja fiskalne stabilnosti, istaknuo je.
Dodao je da najveći dio rashoda ide upravo na područja koja najizravnije podupiru standard građana.
Tako je za mirovine osiguravano 10,2 milijarde eura, što je rast od jedne milijarde eura. "Krajem ove godine uz godišnji dodatak sveukupne prosječne mirovine prijeći će granicu od 700 eura", rekao je Plenković.
8,8 milijarde eura za plaće
Za plaće zaposlenih izdvaja se 8,8 milijardi eura, što znači povećanje od 400 milijuna eura u odnosu na 2025. godinu.
Izdvajanja za demografsku revitalizaciju, odnosno povećanje naknade za roditeljski dopust i udvostručenje potpore za novorođeno dijete, rastu sa 692 na 804 milijuna eura, a socijalne naknade i naknade za nezaposlene iznose 1,5 milijardi eura.
Proračun, kako je rekao, osigurava ulaganja u generatore održivog rasta – u gospodarstvo, infrastrukturu, energetiku i druge sektore, koji nam osiguravaju veću konkurentnost, ali i otpornost na krize, uključujući i rast izdvajanja za obranu na 2,06 posto BDP-a.
"Kao i proteklih godina, novi proračun, bit će socijalan, održiv i razvojan, rekao je Plenković.
Očekivani rast BDP-a 2,7 posto
Govoreći o makroekonoskom okviru, Plenković je rekao kako se u 2026. godini očekuje nastavak stabilnog rasta BDP-a od 2,7 posto, što znači da Hrvatska ostaje među brže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji.
Inflacija bi se prema Vladinim očekivanjima trebala spustiti na 2,8 posto.
Vlada očekuje rast zaposlenosti za 1,6 posto, deficit proračuna opće države od od 2,9 posto BDP-a, jednako kao ove godine, a javni dug trebao bi pasti na 56 posto BDP-a.
Hrvatska ostaje u okvirima europskih fiskalnih pravila i pokazuje da odgovorno upravlja javnim financijama, rekao je Plenković.
