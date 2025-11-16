Hoće li i mlijeko poskupjeti? "Štale su prazne, nema više mukanja"

Domaći mljekari već se godinama suočavaju s niskim otkupnim cijenama mlijeka i visokim ulaznim troškovima. Država zato svojim programima potpore pomaže da moderniziraju proizvodnju, zadrže kvalitetu i sačuvaju tradiciju domaćeg mljekarstva.
Prazni pašnjaci
Prazne farme sve su češća pojava pa se ipak mnogi pitaju - hoće li mlijeko poskupjeti?
Mali proizvođači svoje proizvode najčešće prodaju na tržnicama. Najveći im je problem, istaknuli su, nedostatak sirovine.
"Naše farme postaju sve više puste. Naši ljudi dižu ruke, odustaju. Štale su prazne, nema više mukanja. Nema lijepog prizora kravice na pašnjacima. To je naša najveći bol, muka i jad", rekla je za Dnevnik Nove TV Snježana Kralj, prodavačica na zagrebačkom Dolcu.
Vlada je zato pokrenula program potpore malim mljekarama za opremu kako bi se do 2027. zadržala sadašnja proizvodnja i prerada kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Za njegovu provedbu osigurano je ukupno četiri milijuna eura, po dva milijuna predviđena su za 2026. i 2027.
Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju kako Hrvatska mora povećati proizvodnju mlijeka jer još uvijek nismo ni na polovici samodostatnosti. Uz podršku države - mali mljekari mogu sačuvati tradiciju i osigurati svježe domaće mlijeko.
