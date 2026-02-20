Oglas

KRAĐA SAVJETA

Trgovci počeli naplaćivati i sam ulazak u kupaca u dućane

N1 Info
20. velj. 2026. 11:37
U dućanima širom svijeta proširio se trend koji jako ljuti trgovce pa su neki od njih u Njemačkoj odlučili naplaćivati "krađu savjeta".

Kupci dolaze u trgovine, isprobavaju robu i traže stručne savjete, a zatim provjeravaju gdje im je jeftinije i isti proizvod naručuju putem interneta. Portal Radiosarajevo.ba iz njemačkih medija prenosi izjavu Stefanie Kranz koja prodaje školske torbe u gradovima Bochum i Hagen i koja je odlučila "krađu savjeta" naplaćivati 25 eura.

"Savjetovali bismo kupce po sat vremena, a oni bi za to vrijeme paralelno na mobitelu ‘guglali‘ gdje ima jeftinija torba. To nas je neizmjerno ljutilo", kaže trgovkinja Kranz.

Sličan model primjenjuje i specijalizirana trgovina Skate & Glide u Berlinu, koja također naplaćuje 25 eura za savjet bez obveze kupovine.

Fenomen, poznat kao showrooming, sve je učestaliji. Potrošači dolaze u trgovinekako bi isprobali i savjetovali se, a zatim proizvod kupuju online po nižoj cijeni.

