Trgovci počeli naplaćivati i sam ulazak u kupaca u dućane

Kupci dolaze u trgovine, isprobavaju robu i traže stručne savjete, a zatim provjeravaju gdje im je jeftinije i isti proizvod naručuju putem interneta. Portal Radiosarajevo.ba iz njemačkih medija prenosi izjavu Stefanie Kranz koja prodaje školske torbe u gradovima Bochum i Hagen i koja je odlučila "krađu savjeta" naplaćivati 25 eura.