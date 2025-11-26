Hrvatska industrija suočena sa slabijom konkurentnošću zbog visokih cijena energije

Na Forumu je istaknuto i kako je industriji nužan snažan partner u državi i javnim institucijama, kao i jasna i predvidiva energetska politika, učinkoviti poticaji za ulaganja u obnovljive izvore i skladištenje energije te brže administrativne procedure za projekte koji jačaju sigurnost opskrbe. Ključ je, kako je rečeno, u fleksibilnim energetskim rješenjima i ulaganjima u elektroenergetsku mrežu i digitalizaciju, što donosi potencijal velikih ušteda.