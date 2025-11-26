Upozorenje HGK-a
Hrvatska industrija suočena sa slabijom konkurentnošću zbog visokih cijena energije
Cijena električne energije za tvrtke u šest godina porasla je za oko 120 posto, a Hrvatska je prošle godine bila u samom vrhu država Europske unije (EU) po cijeni električne energije koju plaćaju male i srednje tvrtke, istaknuto je u srijedu na regionalnom forumu "Konkurentnost i energetska učinkovitost hrvatskog gospodarstva" u srijedu u Sisku.
Forum je održan organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK), Županijskih komora Sisak, Zagreb, Otočac, i Karlovac.
Dok kućanstva uživaju relativno niske cijene, gospodarstvo snosi visoke troškove, što narušava ravnotežu i smanjuje investicijski potencijal industrije, rečeno je na forumu. U priopćenju HGK se prenosi izjava direktorice Sektora za industriju i održivi razvoj Marije Šćulac koja je istaknula kako je hrvatska industrija suočena sa slabijom konkurentnošću zbog visokih cijena energije. Stoga je potrebna jasna energetska politika, povoljniji uvjeti za gospodarstvo i brža administracija kako bi industrija ostala konkurentna.
"Kada govorimo o Sisačko-moslavačkoj županiji, očekujemo da će projekti dekarbonizacije iz Ine i Petrokemije, u vrijednosti 75 milijuna eura, doprinijeti konkurentnosti i snižavanju troškova proizvodnje", poručila je Šćulac.
Potrebno je provoditi mjere energetske učinkovitosti
U Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i ostatku Hrvatske, kako je rečeno, za povećanje otpornost i konkurentnost poduzeća potrebno je provoditi mjere energetske učinkovitosti. To uključuje ulaganje u napredne tehnologije, smanjenje potrošnje energije, digitalizaciju nadzora potrošnje, korištenje obnovljivih izvora te korištenje dostupnih nacionalnih i europskih potpora za modernizaciju i dekarbonizaciju.
Zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Mihael Jurić je kazao kako Županija sustavno i planski unaprjeđuje energetsku učinkovitost zgrada javne namjene u svojoj nadležnosti.
Posljednjih godina proveli su cjelovitu obnovu 50-tak objekata, ugrađene su nove ovojnice i stolarija, modernizirani sustavi grijanja i uvedena rješenja koja omogućuju manju potrošnju energije i stabilnije uvjete tijekom cijele godine.
Jedan od najnovijih projekata kojim unapređuju energetsku učinkovitost škola i bolnica, kako je naveo, vrijedan je 5,7 milijuna eura. Obnavlja se šest školskih zgrada i tri zgrade Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača".
Na Forumu je rečeno kako visoki troškovi energije najviše pogađaju metalnu industriju, kemijski sektor, cementnu industriju, i druge energetski intenzivne sektore. Analiza europskog udruženja komora Eurochambres iz ove godine, pokazala je da porast cijena električne energije negativno utječe na zaposlenost, 10 posto porasta cijene električne energije u prosjeku je povezano s padom zaposlenosti od 1 do 1,5 posto u sektorima visoke energetske potrošnje.
Stabilnost i energetska učinkovitost ključni za konkurentnost industrije
Direktor lanca opskrbe u Heinekenu Hrvatska Krunoslav Kolar je istaknuo kako su stabilnost i energetska učinkovitost ključni za konkurentnost industrije, osobito u uvjetima visokih cijena energije.
U Heinekenu Hrvatska to potvrđuju konkretnim ulaganjima u modernizaciju pogona, povećanje kapaciteta, smanjenje potrošnje vode i energenata i jačanje otpornosti lanca opskrbe.
Ulaganja u energetsku učinkovitost ujedno su ulaganja u lokalnu zajednicu i budućnost pivovare, a smanjenjem potrošnje energije povećavaju stabilnost procesa i jačaju konkurentnost, rekao je.
Na Forumu je istaknuto i kako je industriji nužan snažan partner u državi i javnim institucijama, kao i jasna i predvidiva energetska politika, učinkoviti poticaji za ulaganja u obnovljive izvore i skladištenje energije te brže administrativne procedure za projekte koji jačaju sigurnost opskrbe. Ključ je, kako je rečeno, u fleksibilnim energetskim rješenjima i ulaganjima u elektroenergetsku mrežu i digitalizaciju, što donosi potencijal velikih ušteda.
