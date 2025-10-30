Hrvatski poslovnjaci iz SAD-a vjeruju da mogu ubrzati ulaganja u Hrvatsku

Udruga hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) organizirala je prošli tjedan u Chicagu konferenciju na kojoj je sudjelovalo 400 osoba iz poslovne i akademske zajednice iz Hrvatske i SAD-a, priopćio je u četvrtak organizator.
Trodnevna konferencija, organizirana pod temom "The Drive to Suceed: Our Croatian Edge", osmišljena je kako bi se povezali poslovni ljudi i znanstvenici iz Hrvatske i SAD-a, preko hrvatskih iseljenika u toj zemlji.
"Održano je više od 30 sesija koje su obuhvatile široki spektar tema, od aktualnih ekonomskih trendova, investicija i demografije do umjetne inteligencije, znanosti i obrazovanja", izvijestio je ACAP.
Na događaju je sudjelovao hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar, te predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatske turističke zajednice.
Na jednom od panela raspravljalo se o interesu ulagača za hrvatsko tržište, te ulozi dijaspore u privlačenju kapitala u Hrvatsku.
"Potencijal Hrvatske leži u ljudima i znanju, a dijaspora može biti ključni akcelerator novih ulaganja i projekata koji povezuju dvije obale Atlantika", zaključeno je na njemu.
U SAD-u živi 1,2 milijuna osoba hrvatskog porijekla pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom na svijetu.
Udruga hrvatsko-američkih profesionalaca, koju vode Maria Sentić i Nikola Meteš, osnovana je 2014. godine. Djeluje kroz deset ogranaka u SAD-u i Hrvatskoj.
Okuplja oko 3.000 osoba iz poslovnog svijeta i akademske zajednice.
Na konferenciji su govorili američki Hrvati poput Violet Grgich, izvršne direktorice vinarije Grgich Hills Estate iz Kalifornije, poduzetnika Billa Rancica, Joea Flamma, pobjednika televizijskog programa Top Chef i vlasnika restorana u Chicagu te financijaša Johna Gašparca. Predstavnici zrakoplovne kompanije United Airlines najavili su pak otvaranje nove direktne linije iz SAD-a za Split.
ACAP će iduću, desetu godišnju konferenciju, organizirati za godinu dana u gradu Seattleu.
