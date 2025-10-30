Američki ministar financija kaže da je Kina odobrila prijenos vlasništva TikToka

„Finalizirali smo sporazum o TikToku u Kuala Lumpuru u smislu dobivanja kineskog odobrenja i očekujem da će se to nastaviti u nadolazećim tjednima i mjesecima te da ćemo konačno imati rješenje za to“, rekao je Scott Bessent za Fox Business Network nakon susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa s kineskim čelnikom Xijem Jinpingom.