Američki ministar financija kaže da je Kina odobrila prijenos vlasništva TikToka

Kina je odobrila sporazum o prijenosu vlasništva nad aplikacijom TikTok, rekao je u četvrtak američki ministar financija Scott Bessent, dodajući da očekuje postizanje napretka idućih tjedana i mjeseci.
„Finalizirali smo sporazum o TikToku u Kuala Lumpuru u smislu dobivanja kineskog odobrenja i očekujem da će se to nastaviti u nadolazećim tjednima i mjesecima te da ćemo konačno imati rješenje za to“, rekao je Scott Bessent za Fox Business Network nakon susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa s kineskim čelnikom Xijem Jinpingom.
Kinesko ministarstvo trgovine priopćilo je ranije u četvrtak da će Kina propisno riješiti probleme glede TikToka sa SAD-om.
TikTok, u vlasništvu kineske tvrtke ByteDance, nije se o ovome još oglasio.
Sudbina aplikacije koju koristi 170 milijuna Amerikanaca neizvjesna je već više od 18 mjeseci nakon što je američki Kongres 2024. godine donio zakon kojim se kineskim vlasnicima TikToka nalaže da prodaju aplikaciju do siječnja 2025.
Trump je 25. rujna potpisao izvršnu uredbu prema kojemu plan prodaje TikToka američkim i globalnim investitorima ispunjava zahtjeve nacionalne sigurnosti utvrđene zakonom iz 2024. te im je dao 120 dana za dovršetak prijenosa vlasništva. Također je odgodio provedbu zakona do 20. siječnja.
Prema izvršnoj uredbi, TikTok će biti u većinskom vlasništvu i pod kontrolom američkih subjekata.
Sporazum o poslovanju TikToka u SAD-u omogućuje ByteDanceu da imenuje jednog od sedam članova novog upravnog odbora, dok će Amerikanci držati preostalih šest mjesta. ByteDanceu bi prema sporazumu ostalo manje od 20 posto udjela u TikToku.
