HT i A1 povećavaju cijene mjesečnih naknada

Na ostale stavke računa, kao što su cijena minuta, poruka ili prometa, jednokratne naknade, rate za uređaje - navedeno usklađivanje cijena neće se primjenjivati i te cijene ostaju neizmijenjene. Za korisnike koji imaju ugovorene popuste na mjesečne naknade, oni se i dalje primjenjuju prema inicijalno ugovorenim uvjetima.