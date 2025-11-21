HZZO predlaže povećanje cijene police dopunskog osiguranja na 180 eura godišnje

Nakon izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kojima je od 1. siječnja 2024. povećan minimalni iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (33 posto) za pojedine zdravstvene usluge te maksimalni iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (100 posto), u HZZO-u kažu da su kontinuirano pratili i analizirali rast troškova zdravstvene zaštite, te da su unatoč tim promjenama i svim trendovima povećanja troškova u prethodnom razdoblju, uspjeli zadržati istu cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja koja se nije mijenjala od 1. listopada 2013.